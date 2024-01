Genoveva Casanova toma una decisión radical tras la coronación de Federico de Dinamarca

Primero fueron las imágenes junto a Federico de Dinamarca publicadas por la revista Lecturas, luego los rumores de una posible relación y, por último, la coronación del ya rey del país escandinavo. Tal ha sido la presión por todo lo acontecido, que Genoveva Casanova ha dicho basta y ha tomado una drástica decisión. Al menos, hasta que calmen las aguas.

La empresaria se ha visto superada por haber estado en el foco de atención, después de que se filtrasen unas imágenes en las que aparecía con el hijo de la reina Margarita en Madrid.

La mexicana primero desapareció de cualquier acto público y ahora ha decidido eliminar su perfil de Instagram, para no acrecentar las especulaciones en torno a su amistad con el marido de Mary Donaldson.

Genoveva ha desaparecido de las redes sociales, un movimiento que se desconoce si es temporal o definitivo. Todo ello después de que salieran las polémicas imágenes, puesto que el danés lleva más de 19 años casado con la ya reina de Dinamarca, y además, este no había notificado oficialmente su visita a España.

En este instante, la mexicana ya explicó que solo eran amigos: "Quiero dejar bien claro que no tengo relación alguna con él, como se está dejando caer. Somos amigos y las fotos no demuestran nada. Salvo para quien quiera tergiversar las imágenes y ver donde no hay. Tenemos amigos en común y yo no voy contando quiénes son mis amistades".

Asimismo, Casanova también aclaró a la periodista Beatriz Cortázar que está "intentando desconectar" de todo y que, al contrario de lo que muchos han asegurado, no ha hablado "absolutamente de nada con nadie". Este podría ser el motivo por el cual Genoveva ha decidido desaparecer del mundo 2.0 y, con ello, alejarse todo lo posible del foco mediático.