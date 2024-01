Madrid publica un nuevo pliego del Plan 18.000 con tres opciones de compra de suelo

El Plan 18.000 cuenta con un nuevo pliego donde el precio del suelo se llega a reducir hasta un 90% respecto al pliego de enero de 2023, aunque los interesados tendrán la obligación de no transmitir su vivienda por encima del precio protegido en un plazo de 15 años. De este modo, el Ayuntamiento se asegura que no se produzca una especulación con el precio del suelo. Por el contrario, si los adjudicatarios quieren vender sus casas sin ningún tipo de restricción, podrán comprar el suelo a precio de mercado. Estas fórmulas incluyen la venta a superficiarios con las viviendas descalificadas. Si no aceptan ninguna de estas dos vías, los superficiarios del Plan 18.000 no tendrán que realizar ninguna actuación y podrán continuar con sus viviendas por un plazo de 75 años desde la adquisición de la casa. Cuando este tiempo acabe, las viviendas revertirían al Ayuntamiento de Madrid.

El nuevo pliego, recogido vía decreto por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, entra en vigor este miércoles, tras publicarse en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. "Este pliego responde a cualquier situación de cualquier superficiario", ha argumentado Carabante antes de comenzar la Comisión Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. El delegado considera que se les va a ofrecer un precio de vivienda protegida "para que puedan vivir tranquilamente y convertirse en propietarios, que es lo que solicitaban".

Con el nuevo documento, los superficiarios interesados podrán adquirir el suelo que les corresponda, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, según los precios máximos de venta de vivienda protegida establecidos en la legislación regional. Esta nueva redacción del pliego nace de la oposición de los afectados al del 26 de enero de 2023, donde los precios ofertados por el Ayuntamiento eran los correspondientes a suelo libre, lo que multiplicaba hasta por cinco el precio del pliego anterior.

Con esta reducción de hasta el 90%, desde el Área de Urbanismo cifran que un superficiario podía adquirir la cuota de suelo de su vivienda en Hortaleza por 150.527 euros y ahora podría ser comprado al Ayuntamiento de Madrid por 17.295 euros. O en Moratalaz, una cuota de suelo que hace un año se fijaba en 140.352 euros, se habría rebajado a 22.709 euros.

Los vecinos denuncian "información tergiversada"

Desde la Plataforma de afectados del Plan 18.000 denuncia que no pueden valorar correctamente un pliego que no conocen, pues aseguran que, "Carabante ha decidido gestionarlo sin cumplir su palabra y su compromiso con nuestra Asociación de facilitarnos un borrador y de reunirse con nosotros y escuchar nuestra opinión".

Los vecinos denuncia que "la información respecto a los precios del suelo está tergiversada por parte del Ayuntamiento", pues alegan que hace 30 años el Ayuntamiento publicó diferentes pliegos para la venta del suelo a los afectados, todos ellos a los precios máximos de vivienda protegida de cada momento, con una media de 30.000 euros.

En un comunicado, la Plataforma explica que, en el pliego de enero de 2023, "el Ayuntamiento elevó los precios multiplicándolos hasta por ocho veces y solo ofreció la compra del suelo a una minoría de los afectados, motivo por el que acudieron a los tribunales". Por tanto, desde la Asociación creen que es "malintencionado y oportunista" usar como ejemplo el suelo de una vivienda de 17.295 euros, porque "existen viviendas cuyo suelo se valoró por 45.000 euros en las últimas tasaciones válidas del Ayuntamiento, las de marzo de 2017".

Al mismo tiempo, la Plataforma de afectados considera que "aquellos vecinos más vulnerables económicamente no tendrán la capacidad de comprar antes del 31 de marzo de 2024, verán cómo el suelo de sus viviendas se encarece aún más". Marzo es la fecha en la que la Comunidad de Madrid estima tener aprobada una nueva orden de precios para vivienda de nueva construcción, que fija el alza del suelo en un incremento inicial del 30%, además de incrementos posteriores anuales del IPC. "Esto supondrá hacer entrar a miles de familias, las más vulnerables y a las que más habría que proteger, en un círculo vicioso que las excluirá de la posibilidad de comprar el suelo de su vivienda", defienden los vecinos.

Régimen protegido durante 30 años



Todas las viviendas del Plan 18.000 están sometidas al régimen legal de protección oficial durante 30 años, de acuerdo con lo establecido en los documentos de calificación definitiva emitidos por la Comunidad de Madrid en su día, tal y como recoge el Real Decreto Ley 31/1978 de 31 de octubre, sobre Política de Viviendas de Protección Oficial. Pasado este plazo pasan a tener un régimen de uso de vivienda libre.

El nuevo pliego del Plan 18.000 pretende proteger el suelo municipal, dando cumplimiento a las finalidades públicas y sociales previstas en la regulación del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS). Por esta razón, establece dos vías para que los superficiarios interesados puedan comprar su cuota de suelo correspondiente, incluyendo aquellos cuyas viviendas ya estén descalificadas, es decir, que hayan cumplido los 30 años de protección amparados por la ley, o vayan a estarlo.

Entre 1984 y 1997, el Ayuntamiento de Madrid puso en el mercado numerosas parcelas del PMS destinadas a la construcción de viviendas de protección oficial en régimen de cooperativa mediante la constitución de los derechos de superficie. De este modo, los superficiarios podían tener sus viviendas sobre suelo cedido gratuitamente, una acción que les permitía ahorrar una cuantía importante. Con esta iniciativa se pretendía fomentar la promoción social de viviendas para solucionar la gran demanda que existía en aquella época y permitía a los adjudicatarios tener una vivienda a precio reducido. Sin embargo, los superficiarios no eran dueños de toda la propiedad.

A lo largo de los años, muchos superficiarios solicitaron la compra de la cuota de suelo que les correspondía de las viviendas. Desde 1992, el Ayuntamiento ofreció la posibilidad de adquirirlas a través de diferentes pliegos que se han ido sucediendo y, durante este tiempo, cerca de 2.500 vecinos han ido comprando su parte de terreno.