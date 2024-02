Cataluña entra en emergencia por sequía: estas son las tres fases y qué se prohíbe en cada una de ellas

Como se temía, la emergencia por sequía ha llegado a Cataluña. Tras meses sin ver llover y, a pesar de las restricciones para reducir el consumo de agua, las cuencas internas catalanas han llegado al límite y se han situado al 16%, la cifra que marca la diferencia entre el estado de excepcionalidad y la emergencia.

El 6 de marzo de 2023 se dio la voz de alarma, aplicando las primeras restricciones en cientos de municipios con el plan de excepcionalidad, pero la situación meteorológica no ha sido favorable y las precipitaciones han sido escasas.

Ahora, meses después, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha aprobado el estado de emergencia y se prepara para desplegar un nuevo plan de sequía de tres fases con el objetivo de revertir la situación. Según las previsiones de la Generalitat, si en primavera no llegan las precipitaciones que se esperan, en abril se entrará en la fase de emergencia 2 y en julio, en fase 3. Pero, ¿qué implica cada fase?

Fase I, la actual

En esta primera fase, la dotación de agua se reduce a 200 litros por persona y día, incluyendo las actividades económicas y comerciales.

Limpieza

Se prohíbe la limpieza de cualquier tipo de vehículo, excepto en los establecimientos para lavarlos. En estos casos se debe hacer con agua recirculada.

En cuanto a la limpieza de calles y mobiliario urbano, se prohíbe hacerlo con agua potable. A partir de ahora, solo se puede limpiar el entorno de los municipios en caso de accidentes, incendios o si existe un riesgo sanitario o peligro viario, y siempre con el mínimo de agua y regenerada o freática.

Riego de jardines, zonas verdes y equipamientos deportivos

El riego de jardines y zonas verdes, tanto de carácter público como privado, queda prohibido. Tan solo se permite el riego de supervivencia de arbolado urbano y jardines botánicos públicos. Este tipo de riego se tiene que hacer con agua regenerada o freática, en horas de baja insolación y siempre indicando de manera visible que el origen del agua utilizada no es potable.

En cuanto a los espacios deportivos que tienen césped, solo se pueden regar los que se usan para prácticas federadas. Sin embargo, para poder hacerlo, estos espacios tienen que aplicar medidas de ahorro adicionales y equivalentes al volumen de agua que utilicen para regar, incluyendo si hace falta, el cierre de duchas del equipamiento.

Piscinas (públicas, privadas y comunitarias)

Llenar total o parcialmente las piscinas está prohibido. Solo está permitido rellenar parcialmente y con un mínimo de agua para garantizar la calidad sanitaria en los siguientes casos: en las piscinas cubiertas que están inscritas al censo de equipamientos deportivos de la Generalitat -para hacerlo tienen que aplicar medidas de ahorro equivalentes al volumen de agua que utilicen al rellenar- y, en las descubiertas que se usan durante todo el año para la práctica deportiva federada. En este último caso, los equipamientos están obligados a cerrar las duchas para compensar su uso del agua.

Por otro lado, hay una serie de piscinas que sí se pueden llenar o rellenar parcialmente, siempre aplicando medidas adicionales para compensar el uso de agua. Las que sí pueden hacerlo son: las piscinas de uso terapéutico ubicadas en hospitales, residencias y centros de educación especial; las que se encuentran dentro de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública y, las piscinas particulares destinadas al baño de personas con una discapacidad que altera su conducta. En cuanto a las que tienen agua salada, el Plan de Sequía permite llenarlas total o parcialmente, siempre que se haga sin conexión a las redes de saneamiento.

Duchas de playa y pistas de hielo

En esta primera fase de emergencia, el uso de la duchas y las instalaciones para limpiarse los pies en las playas también queda prohibido. También se veta la realización de actos lúdicos, públicos o privados que conlleven el uso de agua susceptible de ser apta para el consumo humano, como las pistas de hielo temporales, fiestas de la espuma, juegos de agua o similares.

Fase II, prevista para primavera

La segunda fase del Plan de Sequía no tiene fecha exacta, pero las previsiones del Govern apuntan a que, si no llueve tal y como se espera, se activará en primavera.

En esta nueva fase, la dotación de agua se reduce aún más y será de 180 litros por persona y día, incluyendo las actividades económicas y comerciales.

Limpieza

En el caso de la limpieza de cualquier tipo de vehículo, se mantendrá la prohibición, excepto en los establecimientos dedicados a ello. En estos casos, se deberá hacer con agua recirculada.

En la segunda fase de emergencia, la prohibición para limpiar con agua potable calles, alcantarillas, pavimento, fachadas y similares se mantiene. Solo se podrá limpiar con agua regenerada o freática en caso de accidentes, incendios o, si existe riesgo sanitario o de seguridad viaria.

Riego de jardines, zonas verdes y equipamientos deportivos

El riego de jardines y zonas verdes, tanto públicas como privadas, queda prohibido. Solo se permitirá el riego de supervivencia de arbolado y jardines botánicos. En cuanto al riego de equipamientos deportivos, solo se permitirá regar el césped que se use en prácticas federadas, siempre con agua regenerada o freática.

Como en la primera fase, en estos casos, los equipamientos deberán aplicar medidas de ahorro adicionales que sean equivalentes al volumen de agua utilizado para el riego. Para ello, será obligatorio cerrar todas las duchas.

Piscinas (públicas, privadas y comunitarias)

En el caso de las piscinas, durante la segunda fase de emergencia, las restricciones serán las mismas que en la fase I. La única diferencia está en que todos los equipamientos también deberán cerrar las duchas, además de aplicar medidas de ahorro adicionales para compensar el uso de agua utilizada para llenar o rellenar las piscinas.

Duchas de playa y pistas de hielo

En la segunda fase de emergencia las duchas de playa y las instalaciones para limpiarse los pies seguirán cerradas. También estará prohibido la realización de actos lúdicos, públicos y privados, que conlleven el uso de agua susceptible de ser apta para el consumo humano, como por ejemplo: las pistas de hielo, las fiestas de espuma o los juegos de agua.

Fase III, la más restrictiva

Y por último, al igual que la segunda, la fase III del Plan de Sequía no tiene fecha exacta de entrada. No obstante, desde el Govern señalan que, si no hay precipitaciones, el período más restrictivo podría empezar en julio, en pleno verano.

En esta última fase, la dotación de agua se reduce hasta los 160 litros por habitante y día, incluyendo las actividades económicas y comerciales.

Limpieza

En el caso de la limpieza de vehículos, se prohíbe limpiarlos excepto en los negocios dedicados a ello.

Tal y como ocurre en las dos primeras fases, en la tercera, la limpieza de espacios urbanos como las calles, las alcantarillas o las fachadas está prohibida. Solo se podrá limpiar en caso de accidentes o incendios, o si existe un riesgo sanitario o de seguridad viaria.

Riego de jardines, zonas verdes y equipamiento deportivo

El riego de jardines y zonas verdes, tanto públicas como privadas, seguirá prohibido. Como en las anteriores fases, solo se permitirá el riego de supervivencia de arbolado y jardines botánicos.

La novedad será que el riego de equipamientos deportivos estará prohibido y será obligatorio el cierre de todas las duchas en las instalaciones deportivas.

Piscinas (públicas, privadas y comunitarias)

En cuanto a las piscinas, la prohibición de llenarlas total o parcialmente continuará, excepto en las piscinas de uso terapéutico que estén ubicadas en hospitales, residencias y centros de educación especial, así como las de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública. Las piscinas particulares destinadas al baño de personas discapacitadas que sufren alteraciones de la conducta también podrán llenarse total o parcialmente.

Duchas de playa y pistas de hielo

Las duchas de playa y las instalaciones para limpiarse los pies continuarán cerradas. Y como en las anteriores fases, estará prohibido realizar actos lúdicos, ya sean públicos o privados, que conlleven el uso de agua susceptible de ser apta para el consumo humano.

Otras medidas de ahorro



Una vez se entre en fase de emergencia, también se reducirá el consumo de agua para otros usos en los siguientes porcentajes:

Agricultura: 80%.

Ganadería: 50%.

Industria: 25%.

Usos recreativos que impliquen el riego: prohibido

Otros usos recreativos: 25%