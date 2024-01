María Jesús Montero ironiza con Feijóo y su renuncia a ser presidente: "Yo no soy alta y rubia porque no quiero"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aprovechado su intervención en el marco de la convención que los socialistas celebran en A Coruña para ironizar sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su renuncia a ser presidente del Gobierno a cambio de tener que pactar con Junts.

"Dice que no es presidente del Gobierno porque no quiere... Ya... También yo no soy alta y rubia porque no quiero", ha bromeado Montero entre los aplausos de los asistentes al acto.

La también vicesecretaria general del PSOE ha cargado contra el expresidente de la Xunta de Galicia y actual líder del PP: "Feijóo, el que iba a la política española bajo ese prisma de moderación, de hombre de gestión, de persona de consenso... y después, ustedes lo sabíais aquí, pero los demás también lo hemos descubierto después de este periodo al frente del PP", ha expresado.

En este sentido, ha calificado que "probablemente desde Aznar, no encontramos un líder del Partido Popular que tenga menos pudor a la hora de mentir, que tenga menos capacidad de intentar aproximarse a la realidad".

Montero ha criticado a los populares por ejercer una oposición que niega la legitimidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o del Congreso de los Diputados, y después "se encargan de ir a Europa para hablar mal de nuestro país, para intentar llevar mentiras sobre la gestión de los fondos europeos, siendo el país que está más avanzado en la ejecución".

La ministra de Hacienda ha reprochado que el PP haya votado en contra la semana pasada de los decretos anticrisis. "Votaron en contra de que lleguen a España 10.000 millones de euros, imprescindibles para que hoy tengamos 20 millones de ocupados, estemos creciendo al doble de la media europea, estemos combatiendo la inflación mejor que el resto de países y además hayamos reducido a la mitad el déficit desde que empezó la pandemia. Y todo ello sin recortes y sosteniendo a la clase media y a la clase trabajadora del país", ha concluido.