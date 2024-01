Rajoy, sobre las comisiones de investigación de la Operación Cataluña: "Lo tienen crudo"

El expresidente del gobierno español Mariano Rajoy se ha pronunciado por primera vez después de las informaciones periodísticas de los últimos días que apuntan que estaba en el caso de la Operación Cataluña.

"La constitución en el Congreso de tres comisiones de investigación tienen el objetivo de ver si sacan algo, que ya les digo que lo tienen muy crudo, para después ir a los tribunales. Es la clave de lo que está pasando", ha dicho en unas jornadas jurídicas en Boadilla del Monte bajo el título Las consecuencias legales de la ley de amnistía.

Hace unos días se conocía que podría haber una implicación del expresidente Mariano Rajoy en el espionaje a dirigentes independentistas catalanes, algo que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez calificaban de "hechos muy graves". "Estamos frente a un tema de enorme gravedad que nos trasladan conductas bochornosas y vergonzantes. Tal es así que hoy ha sido objeto de debate entre los ministros", afirmaba Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este sentido, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que, "efectivamente", en España "hay una Operación Cataluña", y "el principal protagonista se llama Pedro Sánchez".

"La Operación Cataluña lleva implícita una ley de amnistía inconstitucional, la condonación de la deuda a Cataluña, la derogación del delito de sedición para que políticos corruptos no tengan que pagar sus penas de prisión. Esa es la auténtica Operación Cataluña que el PSOE quiere ocultar", ha respondido a preguntas de los medios en Seseña (Toledo).

Según ha afirmado el portavoz popular, "ahora parece ser que el Partido Socialista quiere hacerle oposición a Mariano Rajoy y nosotros estamos aquí para hacerle oposición a quien está malgobernando España, anteponiendo intereses personales por encima de los intereses generales".

"Parece ser que vienen a recurrir ahora a unos hechos de hace diez años que conoce todo el mundo y que no deja de ser más que una cortina de humo para que no se hable de la grave situación que atraviesa nuestro país en estos momentos. Yo, desde luego, no voy a seguirle el juego al Partido Socialista", ha zanjado Tellado.