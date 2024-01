Rusia recuerda (poco) a Lenin en el centenario de su muerte... pero Putin aprovecha para blanquear a Stalin

"El poder no concede nada sin una demanda. No lo ha hecho y no lo hará".



"El marxismo es todopoderoso porque es cierto".



"La religión es el opio del pueblo".



"La libertad es algo precioso, tanto que debe ser racionada cuidadosamente".



"La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo".



"Un capitalista devora a muchos otros".



"Los trabajadores no tienen patria. No pueden perder lo que no poseen".



"No hay teoría revolucionaria sin práctica revolucionaria y viceversa".



"Es una verdad el que con frecuencia en política se aprende del enemigo".