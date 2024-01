El Govern impulsa la transformació del SOC amb una dotació de 55 milions i la incorporació de 230 nous professionals

Millorar l’ocupabilitat de les persones per afavorir l’accés al treball, reforçar el vincle amb les empreses, propiciar polítiques d’ocupació adaptades a cada territori i prioritzar la tasca amb els col·lectius en situació de major vulnerabilitat. Aquests són els quatre objectius principals que recull el Pla de transformació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) impulsat pel Govern amb múltiples actuacions i canvis que es desplegaran durant els propers 4 anys.

Els més destacats són els següents:

Concertació territorial: 8 Consells Territorials i 40 M€

S’han constituït 8 Consells Territorials d’Ocupació (Barcelona, Camp de Tarragona, Girona, Ponent, Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i Aran, Penedès i Catalunya central) formats pels ens locals, econòmics i socials de cada territori. Seran els encarregats d’identificar les necessitats, planificar, definir i executar les polítiques d’ocupació propiciant un procés de baix a dalt.

El president Pere Aragonès, durant la presentació del Pla de transformació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Beth Mägre

El SOC finançarà amb 40 milions d’euros aquestes estratègies territorials que incorporaran els programes i actuacions en matèria ocupacional que es faran els següents quatre anys. El SOC les validarà i garantirà el finançament durant tot el període, fet que assegura estabilitat econòmica i una major eficàcia.

‘SOC Empresa’ a les 70 oficines de treball

A partir d’aquest any i de manera progressiva les Oficines de Treball disposaran d’un espai (SOC Empresa) d’atenció específica a les empreses. Aquest servei estarà obert als serveis locals de promoció econòmica amb una persona referent encarregada i personal tècnic qualificat. El ‘SOC Empresa’ oferirà serveis eficaços i adaptables i actuarà proactivament amb les entitats empresarials per apropar el SOC a les seves necessitats (perfils, formacions, etc.).

Les 70 oficines de treball comptaran amb el servei ‘SOC Empresa’ per reforçar el vincle amb el món empresarial

Tutor de referència: 230 nous orientadors

S’incorporaran aquest any 230 nous orientadors, professionals encarregats de tutories individuals i assessorament continuat a les persones demandants d’ocupació. Aquestes incorporacions, que comporten una inversió de 9 milions d’euros, permetran incrementar un 50% el personal d’orientació (que integraran unes 660 persones) per ajustar més les polítiques a cada persona i treballar millor els perfils laborals. A aquestes 660 persones cal afegir 277 orientadors més que el SOC finança i que treballen a la resta d’entitats del sistema d’ocupació. En total, doncs, 937 professionals orientadors.

230 nous orientadors laborals potenciaran el treball més estret amb les persones usuàries i les tutories individualitzades

Expedient únic ocupacional

Aquest expedient únic serà compartit per tots els agents del sistema d’ocupació, per millorar els processos d’intermediació laboral. Aquesta informació serà clau per oferir serveis de col·locació personalitzats i oferir orientació professional amb propostes proactives d’actuacions d’upskilling i reskilling ajustades a cada persona i a la realitat del mercat de treball.

Treball orientat a col·lectius amb l’elaboració de plans de xoc per als de situacions de major vulnerabilitat

S’adequaran les polítiques d’ocupació a determinats col·lectius d’atenció prioritària per aconseguir d’aquesta manera una actuació diferenciada, específica per les característiques d’aquests col·lectius i el desenvolupament de programes d’ocupació específics com per exemple el Pla d’acció per a persones en situació d’atur majors de 45 anys i de llarga durada, l’Estratègia d’Ocupació Juvenil de Qualitat 2022-2027 o les polítiques per a dones.

Els representants polítics, socials i econòmics que van assistir a la presentació del Pla de transformació del SOC. Beth Mägre

Millora en la gestió de les beques i ajuts per assistir als cursos de formació per a l'ocupació del SOC

S‘agilitzarà el pagament d’aquests ajuts (a la conciliació, als desplaçaments, a l’allotjament) per atraure la participació en la formació professional per a determinades persones i s’inclouran més ajuts per a col·lectius específics com:

Dones víctimes de violència de gènere.

Empreses i/o entitats que acullen alumnat per la realització de pràctiques professionals no laborals.

Digitalització de tràmits i ampliar els canals de comunicació

Tots aquests canvis requeriran una inversió inicial de 5 milions d’euros per desenvolupar els programaris que permetin una gestió integrada dels sistemes d’informació i avançar en l’obertura de canals digitals de comunicació i atenció a la ciutadania, a les empreses i a les entitats. Tot i que es garantirà l’atenció presencial, es crearà un nou espai que permeti l’accés a tots els serveis i tràmits i es pugui interactuar amb els professionals del SOC de manera virtual.