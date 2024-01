Los signos del zodiaco y la salud en 2024

A lo largo de las pasadas semanas hemos hablado de como viene para cada signo este nuevo año 2024, tanto en los asuntos materiales como sentimentales, y hoy le toca el turno a la salud y los peligros que podrían asecharle. Veremos cuales serán los signos más afortunados en este ámbito frente a aquellos que deberían tener más cuidado o tomarse los riesgos un poco más en serio. En cualquier caso, el hecho de que existan configuraciones astrales difíciles no implica que vayáis a estar enfermos, sino que debéis ser prudentes.

ARIES

Lo más importante es que vais a tener un tránsito de un planeta difícil, como es Saturno, que podría traeros algunos peligros para la salud, especialmente si realizáis trabajos peligrosos u os gustan las actividades deportivas de gran riesgo. Es decir, en una palabra, sobre todo si sois vosotros quienes os exponéis a grandes peligros. Lo que no os había ocurrido hasta el momento, quizás podría ocurrir ahora si no tenéis cuidado. Por eso, en este nuevo año lo más importante será que os cuidéis y procuréis no hacer grandes locuras.

TAURO

Este será uno de los signos más afortunados en todos los ámbitos a lo largo de 2024, y la razón principal será la influencia directa de Júpiter, el mayor benéfico entre los planetas, que va a transitar por Tauro. Pero además también otros planetas, como Saturno o Neptuno, se hallarán en armonía con vuestro signo y favorecerán un excelente estado de salud o, en su caso, habrá una tendencia a que mejoren o se curen algunos problemas de salud que ya venían del pasado. Aunque debéis tener cuidado de los excesos alimenticios.

GÉMINIS

2024 será para vosotros un año de grandes contrastes en todos los ámbitos, aunque lo más importante es que la entrada de Júpiter en Géminis, a partir de mayo, os va a traer suerte y también soluciones en todos los ámbitos. Por ello, igualmente a partir de la primavera de 2024 gozaréis de una mayor vitalidad y los astros os van a proteger más en lo que se refiere a la salud o sus amenazas. Tras una primera parte del año más inestable, luego disfrutaréis de momentos bastante mejores en todos los ámbitos, y también la salud.

CÁNCER

Este nuevo año tiene que ser forzosamente bueno y constructivo en el trabajo y asuntos financieros. Importantes planetas como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno os van a enviar sus mejores influencias y esto os será de gran ayuda y os dará una sensación de navegar con viento a favor. Excelente momento para tomar toda clase de iniciativas laborales, financieras o de otra naturaleza. Quizás no será un año de grandes éxitos espectaculares, pero si habrá una evolución lenta, pero firme hacia mejor. Recibiréis grandes ayudas.

LEO

Este signo está considerado como uno de los más vitales del zodiaco, tal vez el que más, y, por lo tanto, con mejores posibilidades en lo que a la salud se refiere. Estas características se van a ver confirmadas en este año 2024 gracias a una posición dominante del afortunado planeta Júpiter, que prácticamente va a gobernar vuestro destino. No obstante, una posición adversa de Saturno indicaría cierto riesgo no para vosotros sino para vuestros familiares y seres queridos de edad muy avanzada, ya sean padres, abuelos, tíos u otros.

CÁNCER

Cáncer: todo porque vais a tener a muchos y muy importantes planetas influyéndoos de forma armónica y favorable, este será el caso de Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno, entre otros. Por ello estaréis protegidos frente a las grandes enfermedades u otros percances de salud, pero en el caso de que debéis afrontar alguna enfermedad, o alguna intervención quirúrgica, todo ello se resolverá favorablemente Todo indica que será un buen año en relación con la salud y la vitalidad.

LEO

Este signo está considerado como uno de los más vitales del zodiaco, tal vez el que más, y, por lo tanto, con mejores posibilidades en lo que a la salud se refiere. Estas características se van a ver confirmadas en este año 2024 gracias a una posición dominante del afortunado planeta Júpiter, que prácticamente va a gobernar vuestro destino. No obstante, una posición adversa de Saturno indicaría cierto riesgo no para vosotros sino para vuestros familiares y seres queridos de edad muy avanzada, ya sean padres, abuelos, tíos u otros.

VIRGO

Aunque este año presentará grandes contrastes para vosotros, sin embargo, en lo que se refiere a la salud van a predominar las tendencias positivas, especialmente gracias a los tránsitos de Júpiter y Urano; y si tuvieseis que afrontar algún bache de salud todo indica que lo superaréis felizmente. No obstante, tampoco debemos ignorar el lado oscuro de 2024, personificado por una aflicción de Saturno y que favorecerá problemas relacionados con huesos y articulaciones, especialmente en aquellos que ya seáis de edad avanzada.

LIBRA

Es bastante probable que 2024 sea un año algo quebradizo en lo que se refiere a la salud, fundamentalmente debido a un tránsito adverso de Saturno por una zona relacionada con estos asuntos. Pero la buena noticia es que se tratará, en la inmensa mayoría de los casos, de baches de salud de carácter transitorio o, simplemente, una cierta acentuación de las enfermedades o problemas crónicos que ya teníais anteriormente. En otros casos no tendréis ningún problema físico, pero sí se acentuarían las tendencias melancólicas.

ESCORPIO

Afortunadamente, este nuevo año se presentaría con unas tendencias astrológicas de carácter favorable, especialmente gracias a las influencias armónicas de Saturno y Neptuno, a lo que se unirán también las de Júpiter, aunque de forma algo más indirecta, confirmando que se trataría de un buen año en relación con la salud, alejado de graves amenazas a la misma, y con una clara tendencia a que aquellos problemas que se os puedan presentar se resuelvan, y que los médicos estén acertados a la hora de darles solución.

SAGITARIO

Os espera un año muy importante y al mismo tiempo de grandes contrastes, en el que recibiréis unas influencias claramente positivas frente a otras más adversas. Júpiter os protegerá en lo que se refiere a la salud y hará que os recuperéis fácilmente de los problemas que se vayan presentando. Sin embargo, un tránsito adverso de Saturno no os afectará a vosotros de forma directa sino más bien a vuestros familiares de avanzada edad, cuyas dolencias se acentuarán y a los que, en muchos casos, vais a tener que cuidar o ayudar.

CAPRICORNIO

En este nuevo año vais a estar de suerte, ya que recibiréis la protección de una gran cantidad de planetas, de entre los más poderosos e importantes, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Por todo ello, las perspectivas con respecto a vuestra salud serán claramente positivas y gozaréis de una excelente vitalidad en la inmensa mayoría de las ocasiones, tanto en el sentido propiamente físico como también en el emocional. De hecho, este será uno de los mejores signos para este año 2024 en relación con esta clase de asuntos.

ACUARIO

Vais a percibir un cambio o una evolución claramente favorable en este año 2024 con respecto a la salud y vitalidad, primero porque al fin el temible Saturno ya se marcho hace unos meses de este signo, y en segundo lugar porque a partir de la primavera el afortunado Júpiter va a realizar un tránsito muy favorable en relación con vuestra salud, y os dará una gran protección durante todo el resto del año. Incluso si en estos últimos años os encontrabais enfermos o algo decaídos ahora tendréis, con seguridad, una clara mejoría.

PISCIS

El temido planeta Saturno, que en la antigüedad estaba considerado con “gran maléfico” va a transitar por este signo durante todo este año, y aunque no es una influencia positiva, esto no significa, necesariamente, que tengáis que caer enfermos, pero si conviene que evitéis todo tipo de situaciones que pudieran poner en riesgo vuestra integridad física, sobre todo quienes realicéis trabajos muy peligrosos, os guste practicar deportes de mucho riesgo o conducir como locos. Lo que no pasó hasta ahora, este año podría suceder.