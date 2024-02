Boticaria García: "La palabra obesidad tiene connotaciones muy negativas"

Desde un semáforo de juguete, pasando por señales de tráfico homologadas hasta un brócoli comestible, fueron algunos de los artilugios que se llevó Marián a la entrevista, más conocida para Boticaria García. A pesar de todo lo que tenía en aquella habitación de hotel, a la farmacéutica no le hacía falta absolutamente nada para comunicar como solo ella sabe.

Y es que la también nutricionista es capaz de explicar algo complejo de manera sencilla y lograr que llegue a todo tipo de público. Esto no solo se puede ver a través de sus vídeos en las redes sociales, donde solo en Instagram acumula más de medio millón de seguidores, y no por casualidad. También se puede ver reflejado en su nuevo libro, Tu cerebro tiene hambre, un auténtico viaje en el que explica la conexión entre cerebro, intestino y músculo para cualquier tipo de lector. La doctora, en esta nueva publicación, afronta el reto de acabar con los mitos y prejuicios acerca del sobrepeso y la obesidad.

Ha decidido escribir este nuevo libro de nutrición, ¿es por el exceso de información que hay respecto de este asunto?Me di cuenta de que me faltaba comenzar por el principio, entender qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Ahora que vivimos en el mundo del autoconocimiento, de este tipo de libros a nivel mental y que hay que ver qué pasa en nuestro cerebro para conocer las emociones. Por ello, pensé que era interesante ver qué pasa en nuestras tripas para gestionar nuestra grasa. Algo que en el fondo es lo que las personas quieren, perder peso. Aunque en realidad, lo que se debe perder no es peso, sino grasa. Por ello, es un libro para poder entender qué ocurre en nuestra barriga, qué pasa en nuestro intestino y qué pasa en nuestro cerebro también, por qué tenemos hambre cuando no toca. Todo eso y más porque, aunque se habla mucho del eje intestino y cerebro, se incluye una tercera parte que es el músculo.

Hay otros libros que hablan del eje entre el intestino y cerebro, ¿cree que haber introducido el músculo diferencia este libro de los demás?Hasta hace veinte años, no se sabía que cuando uno hace ejercicio físico se generan unas moléculas del movimiento que se llaman superquinas. Esto es bastante novedoso, se llaman exerquinas y mioquinas, aunque yo las llamo cariñosamente superquinas. Esto es algo sobre lo que se ha hablado muy poco, ya que se descubrió hace pocos años, y supone un cambio de paradigma. Todo ello, porque nos hace ver el ejercicio no como un castigo para perder grasa y para quemar calorías. Mucha gente concibe así el deporte, como un mecanismo para quemar calorías. Como dice mi amigo, Javier Butragueño, "entrena para la vida, no para el espejo". Que no hagamos ejercicio solo para vernos guapos, sino además de esto para generar estas superquinas que lo que hacen es equilibrar otros sistemas del organismo, prevenir enfermedades cardiovasculares y generar neuronas. Las moléculas del movimiento favorecen la neurogénesis, es decir, de manera muy simplificada, hacer ejercicio físico puede hacer que seamos más listos.

Ya que has mencionado a Javier, ¿por qué decidiste que él fuera quien hiciese el prólogo del libro?Si no fuera por él, yo no podría haber escrito este libro. Él es investigador, doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, un verdadero especialista en este campo. Yo soy nutricionista y cuando hablé con él y me di cuenta de que el ejercicio físico estaba también en la ecuación, necesitaba un especialista que me asesorara. Y él, con mucha paciencia, me empezó a explicar todas las aventuras del miocito, del eliptocito, cómo todos estos sistemas influyen en nuestro cuerpo y poco a poco, fuimos construyendo un sistema.

Entonces, ¿él es quien te ha ayudado con la parte del libro en la que incluyes ejercicios físicos?Sí, me ha tocado discutir con él numerosos temas sobre, por ejemplo, las preguntas del millón que la gente quiere saber como: ¿es más importante la dieta o el ejercicio?, ¿es mejor el ejercicio de fuerza o el de cardio? Cuando tú a un investigador le preguntas por estos temas, la respuesta siempre va a ser la misma: ¿por qué hay que elegir entre papá y mamá? Las personas lo que queremos saber es cuánto le dedico a cada cosa. Pues en esto también nos hemos mojado en el libro. Y he conseguido que Javier diseñara un plan de ejercicio físico que hemos llamado el 'tris tras, cucu tras'. Son ejercicios que puedes hacer en un tris, en diez o quince minutos, pero tris además de poco tiempo, significa tren inferior y superior. Qué dice la evidencia que podemos hacer, qué tipo de ejercicios durante cuánto tiempo. Estos están explicados de una manera muy sencilla y para que cada uno en su casa, pueda hacer estos ejercicios. La respuesta sobre si es mejor el cardio o la fuerza, realmente son necesarios ambos, pero si no hacemos fuerza no tenemos músculo. Y si no generamos tensión en el músculo, el leucocito que es la célula del hueso no le damos cariño y estaremos frágiles, algo que notaremos sobre todo cuando seamos mayores. Todo esto es complicado. Por ello, lo que intentamos es dar respuesta a esas preguntas del millón y en el libro nos hemos mojado.

Boticaria García cuenta la importancia que tiene hacer deporte. José González Pérez / 20M

Ahora que comenta la importancia tanto del ejercicio de fuerza como el cardiovascular, me consta que corre, ¿realiza algún otro tipo de ejercicio?Sí, de hecho esto es culpa de Javi. Empecé a hacer ejercicio físico gracias a él y a amigas que me han motivado. Cuando yo me di cuenta, gracias a hablar con él, que el ejercicio físico no es un quema calorías, sino que ese ejercicio puede tener unos beneficios adicionales para mi cuerpo. Fue entonces cuando comprendí que no solo era para verme mejor, algo que me puede importar más o menos, sino porque si no lo hago, no voy a estar preparada para el futuro, cuando tenga diez años más. Conseguir este objetivo es más sencillo si se hace acompañado que solo. Es como un ciclo, si una persona está habituada y tiene unos hábitos saludables con respecto al ejercicio físico, va a estar menos predispuesta también a consumir alimentos que no debe. Entre otras cosas porque el ejercicio físico genera esas moléculas, esas endorfinas y esa dopamina que cuando no lo tenemos, lo vamos buscando en las palmeras de chocolate.

Las personas con obesidad no perciben la dopamina de la misma manera, ¿deberíamos conocer esto para ver esta enfermedad de otra manera?Hay dos cosas que les suceden a las personas con obesidad. Por un lado, generan menos dopamina, por lo tanto, tienen que cogerla más de fuera. Y luego, tienen menos receptores de dopamina. Les das la dopamina, pero les sabe a poco. Es decir, una persona se toma una palmera de chocolate y quizás se queda ya saciada. Pero una que tiene ese sistema alterado, no le va a ser suficiente y va a tener que comer más. Pero si estas personas son conscientes de ello, pueden estar más predispuestos a tomar el control y adquirir estrategias para no dejarse llevar. Por ello, ser consciente es importante para saber qué hacer cuando eso suceda. Si esa persona sabe que la dopamina se puede adquirir de otra manera, por ejemplo, con las redes sociales, aprender algo, los hobbys, escuchar música o tocar un instrumento. Todo esto nos puede generar esa sensación positiva que nos ayuda a poder apartarnos de querer ingerir esos alimentos. Asimismo, el ejercicio físico nos genera también esas sensaciones placenteras. Quizás uno no se puede poner a hacer sentadillas en mitad de la oficina, pero puede subir por las escaleras en vez de ascensor, por ejemplo. Son estrategias que solo las vamos a implementar si somos conscientes de que lo que nos está pasando es un hambre emocional, ambiental u otro tipo de hambre.

"Es importante no confundir el estigma social y la gordofobia, así como el problema estético que se considera no encajar en un cuerpo normativo".

También habla de la gordofobia, un problema muy común en nuestra sociedad, ¿cómo cree que podemos erradicar esto?La gordofobia es un hecho y se han hecho estudios que lo prueban. A uno se le ponen los pelos de punta al ver este tipo de agresividad y de odio que existe. Además, se focaliza mucho en las mujeres y eso es importante destacarlo. Creo que hay que cambiar el discurso, empezando por cambiar el mensaje. La propia palabra obesidad tiene connotaciones muy negativas. De hecho, se está trabajando ya desde las sociedades científicas por cambiar esa palabra, para que obesidad pueda pasar a llamarse, por ejemplo, disfunción metabólica o ir por otros territorios. Todo ello porque realmente nadie quiere sentirse como una persona que tenga obesidad. ¿Cuál es el problema? Que la obesidad está catalogada por la OMS y una persona que tiene obesidad que se considera un enfermo, puede que psicológicamente tenga una frustración. El lenguaje es importante y hay que trabajar sobre este campo. No obstante, esto no tiene nada que ver con que realmente interioricemos que si hay una disfunción metabólica, por problemas asociados a la obesidad, hay que tratarlos para prevenir malos mayores. Es decir, la obesidad es una enfermedad que, quizás en unas personas en un momento en concreto, no da la cara en las analíticas porque hay personas con obesidad, metabólicamente sanas. Pero una persona con obesidad puede estar metabólicamente sana mientras sea joven. La ciencia lo que nos dice es que estas personas en cuatro o cinco años van a aumentar el riesgo de tener enfermedades. Porque las células también se hacen viejas, sin necesidad de tener ochenta años. Cuando somos jóvenes, el cuerpo amortigua muy bien, pero cuando nos hacemos mayores no puede soportar esas tensiones. Y es cuando aparecen las enfermedades metabólicas y cuando puede aparecer el cáncer. Entonces, es importante no confundir todo el estigma social y la gordofobia, así como el problema estético que se considera no encajar en un cuerpo normativo que es algo en lo que tenemos que trabajar desde todos los frentes. A que desde la parte fisiológica, tener obesidad sea un problema en el que hay que intervenir si no queremos tener este tipo de problemas. Ahora bien, si una persona no quiere intervenir es como si uno no quiere dejar de fumar, por ejemplo. Eso sí, para dejar de fumar hay fármacos que pueden ayudar y con respecto a la obesidad hay estrategias y ahora también hay fármacos. No hay que medicalizar la vida, pero sí está bien saber que hay más estrategias que pueden ayudarnos más allá del clásico, "come menos y muévete más". Yo puedo comer menos y moverme más, pero si tengo un entorno que no es favorable, unos genes que tampoco, una microbiota que más de lo mismo. Puede que comer más y moverme menos, no funciones y que necesite otras estrategias. Empezando por una intervención psicológica que es lo que muchas veces se deja atrás. La mente juega un papel muy importante en todo esto. El estrés que tenemos ahora, en la sociedad de la dopamina, de lo inmediato. Toda esta vida que ha cambiado en los últimos años, no tiene que ver con la vida que llevaban nuestros abuelos. Ese ritmo marcado por la digitalización, sumado al sedentarismo y a todos los trabajamos de oficina que hay o que la compra te llegue a casa, antes todo esto no existía. Si bien es una realidad y tenemos que poner el foco también ahí. Si no podemos cambiar el mundo, por lo menos ser conscientes de que existe. En el libro lo que propongo son estrategias para terminar con esto y también romper con el sedentarismo, los snacks de ejercicio.

En alguna ocasión le han suplantado la identidad y se han puesto su nombre para dar veracidad a algo, ¿cómo el usuario puede identificar estas prácticas?Hay muchos bulos contra la salud. Cuando me suplantaron la identidad, fui a denunciarlo a delitos telemáticos. Me dijeron que no había nada que hacer porque provenían de núcleos rusos y como no está en la Unión Europea, no se podía hacer nada. Cuando tuve la suerte de ir al Parlamento Europeo, que me invitaron porque iban a hablar de divulgación y de noticias falsas. Allí me contaron que los mismos núcleos de donde vienen los bulos geopolíticos, vienen los bulos de salud. Y esto tiene una explicación y es que realmente hay un interés en derrocar las creencias fundamentales que tienen las personas en la ciencia y en la salud como pilares. La ciencia es algo en lo que la gente cree. Si conseguimos que la gente no crea en la ciencia, nos convertimos en peleles, sujetos manejables para los intereses políticos. Todo esto me dio mucho que pensar porque hay muchos bulos que pueden ser absurdos, como que hay que tomar agua con limón por las mañana en ayunas. Ese tipo de bulos que no tienen mucha importancia, más allá de esto, lo que hacen es desviar el foco de lo que realmente es importante. Porque si yo me levanto por las mañanas y mi foco está en tomarme el batido detox y ya me siento muy bien, pero ese tiempo lo puedo invertir en hacer ejercicio. Los remedios caseros de toda la vida de la abuela o que salían en la televisión, ahora son 'influencers' explicando algo. Queríamos creer en la magia de la botica de la abuela y ahora pensamos que ese 'influencer' está así de estupendo porque se toma ese brebaje asqueroso. Esa persona está así de estupenda porque probablemente siga un sistema de alimentación y ejercicio que tú no sigues o porque sea así su forma física. Las dietas de los famosos como la dieta de Brad Pitt, de Jennifer Aniston, todas ellas que salen en las redes, es todo mentira. No hacen esas dietas, es invención de alguien al que le ha venido muy bien para que pinches. Y, en el caso de que hicieran algo parecido, además de hacer esa dieta, también hacen ejercicio físico, cuidan su sueño y muchas cuestiones más, pero la magia no existe.

Marián durante la entrevista. José González Pérez/20M

¿Considera que hay intrusismo en su profesión? Cuando veo en las redes sociales, coach nutricional, tiemblo. Soy nutricionista, no coach nutricional, tengo una titulación. Coach sirve para todo y claro, ¿qué significa coach nutricional?, ¿qué estudios tienen esas personas? Yo he estudiado una carrera, un doctorado, pero porque te hayas leído un libro o has seguido las cuentas de otros 'influencers' de salud, replicas esto que te está pareciendo bien para ganar más seguidores. Aquí entramos en los problemas de los gurús. Pasamos de los divulgadores al gurú nutricional que tiene una legión de seguidores que están dispuestos a hacer todo lo que el gurú diga, porque lo que este diga está por encima de la ciencia. Esto es muy complicado. Las redes sociales tienen muchas cosas positivas porque acercan la información a mucha gente que habla de viajes, de restaurantes, nutricionista o un preparador físico. Este problema también sucede con los preparadores físicos. Estos entrenadores que se ponen a ellos mismos como ejemplos de lo que uno tiene que llegar a ser. Creo que esto genera mucho dolor. Porque que una persona siga un método de alguien en redes sociales y que además ha podido invertir el dinero en eso, pero cuando no funciona y, el 90% de las dietas que se siguen entre seis y nueve meses, se recupera el peso perdido y fracasan. Esto conlleva daño psicológico del que no te resarce nadie. El dolor emocional y la herida que queda tras haber invertido el tiempo y la ilusión en algo que no funciona y también la herida que queda en el cuerpo, porque el cuerpo tiene memoria. Por eso es muy importante que los niños hagan deporte desde pequeños, porque cuando alguien entrena los miocitos, estos luego estarán más preparados, aunque se deje de hacer deporte durante un tiempo. Es como un amigo de la infancia, te lo encuentras y es como si no hubiesen pasado los años y enseguida te pones al día. Lo mismo sucede al revés. Cuando una persona ha tenido adiposidad de pequeña y un exceso de grasa, aunque pierda esa grasa, si luego la recupera cuando es mayor, eso vuelve a suceder. Por ello es importante empezar desde pequeño con estos hábitos.

Tiene una gran influencia en las redes sociales, con más de medio millón de seguidores tan solo en Instagram, ¿le ayuda alguien con la gestión de estas redes?No, nadie me ayuda con ellas. La cuestión es que, como divulgadora científica, como farmacéutica y nutricionista, el contenido tiene que ser mío. Al final es contenido muy personal y tiene que pasar un filtro, yo tengo que estudiar mucho y, por lo tanto, tengo que hacerlo yo. Yo puedo tener un apoyo personal a nivel de imagen, de que alguien genere unas creatividades. He intentado varios modelos, he trabajado en algunas ocasiones con periodistas, pero al final yo me lo guiso y me lo como. Sí que es cierto que hay que formarse, sobre todo tener un equipo que pueda ayudarte con las nuevas tendencias y que esté al día. Porque en las redes sociales todo cambia, el algoritmo está en continuo cambio. Entonces, sí que es buena la formación, soy autodidacta hasta cierto punto. Aunque ahora lo que mejor funciona en las redes sociales es lo espontáneo. He trabajado haciendo vídeos muy editados, currados. Y al final funciona mejor ponerse delante de la cámara y contar lo que quieres. Aunque esto tiene muchos riesgos porque esto está muy bien porque genera engagement, pero también lo puede conseguir el lado oscuro. Por ello hay que tener mucho cuidado cuando son personas que lo que tienen es un interés lucrativo detrás para venderte lo que ellos quieren, lo que ellos consideran. Que, a veces, lo que quieren es simplemente engordar su cuenta o su ego. Yo tengo la gran suerte de que en 20 minutos es donde empecé a hacer los primeros vídeos para YouTube y eso fue una oportunidad porque en ese momento no se hacían casi vídeos. Al final, 20 minutos empezó con esa digitalización y con ese querer contar con divulgadores e influencers. A mí la palabra influencer no me importa, quiere decir que tienes influencia en otros y esto puede ser positivo o negativo como todo. Pero realmente sí que considero que para mí eso fue una oportunidad y es cuando empecé con los muñecos y esa serie de cosas. Yo me di cuenta cuando escribía el blog en 20 minutos que yo escribí un día un artículo sobre unos bebés que habían fallecido por viagra, que es una cosa que se utiliza en bebés con tema pulmonares y demás. Y se leyó el artículo, pero probé a hacer un hilo en Twitter y funcionó muchísimo mejor. Y ahí es cuando me di cuenta de que habíamos cambiado y que había que despiezarlo. Lo que valía hay que irse adaptando. El problema de la divulgación es que cuando yo empecé en 20 minutos, yo solo escribía el blog, luego empezamos con los vídeos, luego con hilos de Twitter, luego con Instagram con fotos, luego con historias de Instagram, con reels, TikTok. Y es verdad que llega un momento en el que te planteas, tengo que generar el mismo contenido en siete u ocho formatos, hay que elegir en cuál. Entonces yo elijo mis guerras y yo, que las personas con las que tengo más empatía que pueden ser principalmente personas de mi edad, Instagram es un medio donde todos los temas de alimentación y salud tienen mucha cabida.