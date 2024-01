Yolanda Díaz respalda las críticas de Ribera al juez García Castellón: "Hay resoluciones con una relevancia política concreta"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiso respaldar este viernes las críticas lanzadas por su compañera de gabinete Teresa Ribera contra el juez Manuel García Castellón. La vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica acusó al magistrado de la Audiencia Nacional de hacer lawfare por insistir el jueves, el mismo día que se dio un nuevo paso para la aprobación de la ley de amnistía, en que existen indicios claros de un delito de terrorismo en el papel que jugó el expresidente catalán Carles Puigdemont en los disturbios alentados por Tsunami Democrátic.

Este viernes Díaz, en declaraciones a los medios, aseguró que no había "podido escuchar" las palabras textuales de Ribera. Pero también sostuvo que "hay algunas resoluciones judiciales que parece que coinciden en tiempos" con momentos de relevancia política, como es el caso de los pasos que se están dando para poner en marcha la amnistía a los encausados por el procés. "No he podido escuchar a la vicepresidenta tercera, pero seguro que acertó completamente, le pediría un ejercicio institucional a cada uno de los poderes del Estado, sería conveniente que hagamos esto y que la independencia judicial sea aplicada en toda su extensión", deslizó Díaz.

La vicepresidenta segunda no mencionó en ningún momento por su nombre a García Castellón, pero sí dejó caer que "hay algunas resoluciones que parece que coinciden en el tiempo" con hechos "que son de una relevancia política concreta". Horas antes, Ribera había planteado que "hay personas del Poder Judicial que tienen una cierta querencia a pronunciarse en la misma dirección y en un momento particularmente oportuno", y recomendó ser "muy cauta en la manera respecto a la manera en que se está pronunciando este miembro [García Castellón], que nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esa dirección y en momentos políticos sensibles".

En la entrevista, que tuvo lugar en el programa matinal La hora de La 1 de TVE, Ribera sugirió una prevaricación en los pronunciamientos del juez García Castellón. "Tiene una implicación política importante. La hemeroteca muestra que tiene mucho 'acierto' en sus fechas de pronunciamiento", ha trasladado. "Es su tarea y tendrá que explicar de dónde salen estas informaciones", siguió en la entrevista televisiva. En concreto, el magistrado aseguró el jueves que "debe reflexionarse" sobre las reticencias de la Fiscalía para investigar el posible terrorismo de Tsunami Democràtic, y deslizó que la función de los fiscales es "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad".

Minutos después de las declaraciones de Ribera, y ante las críticas del PP, la Moncloa salió a matizar el posicionamiento de la vicepresidenta. "El Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas", señalaron fuentes de la Moncloa, que afirmaron que el Ejecutivo "demuestra con su actuación su respeto institucional al Poder Judicial, a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor".