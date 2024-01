El Parqueducto de Fuenlabrada: un puente con jardines para cerrar la brecha de la C-5

El proyecto del Parqueducto para la construcción de una gran pasarela peatonal y ciclista que sobrevolará la estación de Cercanías de Fuenlabrada Central y la línea C-5 para enlazar el 'centro administrativo' de la ciudad con el casco urbano estará totalmente finalizado en primavera.

Una vez terminada, esta gran pasarela peatonal a modo de jardín, con una longitud de 68 metros y un ancho de 10 metros, unirá la Plaza de la Constitución con el distrito Centro y se constituirá como uno de los principales espacios singulares de Fuenlabrada, cambiando así la fisionomía de la ciudad.

En concreto, se contemplan tres zonas de actuación: la zona noroestre donde se ubica la Plaza de la Constitución, presidida por el edificio del Ayuntamiento; el área central ocupada en superficie por el edificio de la estación de Cercanías y la línea de ferrocarril; y la manzana generada entre el Paseo de la Estación y la calle Grecia, donde se encuentra el acceso principal de la estación de Metro de Fuenlabrada Central.

Se trata de un "punto estratégico" de la ciudad, donde se concentran los servicios de transporte público, actividades comerciales y de negocios, administraciones y órganos de gobierno municipal, que actualmente se encuentra fragmentado por la infraestructura ferroviaria que lo divide. Con esta actuación, se concibe un enclave urbano unificado donde se interconecta el espacio público.

Este proyecto, liderado por los arquitectos Mauro Díaz Doncel y Maitane Díaz Prieto, se alzó con el primer premio del concurso de ideas para diseñar la pasarela del Paseo del Tren de Fuenlabrada, convocado por el Ayuntamiento, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y Adif.

La propuesta apuesta así por generar un nuevo 'corazón verde' en el área de Fuenlabrada Central, minimizando la interferencia de los vehículos con los peatones y fomentando la naturalización del espacio público, todo ello combinado con zonas diseñadas especialmente para mayores, jóvenes y con actividades de juego para niños.

Para ello, se propone unir las dos partes de la ciudad a través de una pasarela verde peatonal, 'un parqueducto', que se levantará sobre las vías del tren. Para garantizar la seguridad, a ambos lados y a lo largo de toda su longitud se colocarán unas protecciones de tipo antivandálico realizadas con malla de acero inoxidable.

Además, el proyecto incluye la remodelación de la plaza de la Constitución mediante la creación de una zona ajardinada sobre la escalinata, una zona de graderío y la habilitación de zonas estanciales para que los vecinos puedan disfrutar de este espacio.

En este enclave se reorganizarán los recorridos para poner en valor los elementos existentes, la actual fuente y el letrero de 'Go Fuenla Go!!!', mientras que el monumento In Memorian 11M, de Juan Asensio y Adrián Carrá (2005), se posicionará en un lugar distinguido para mejorar su exposición.

También se recoge en el proyecto actuar sobre el tramo de la calle Hungría a su paso por la plaza para unificar el nivel del pavimento hasta el acceso al centro comercial.

Por último, está prevista también la reestructuración del entorno de Fuenlabrada Central a través de la creación de zonas verdes y ajardinadas, generando paseos entre ellas y con el interior de la manzana liberado del tráfico rodado.

Con fondos europeos Next Generation

La construcción de esta infraestructura singular cuenta con más de 3 millones de euros de financiación europea Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto fue seleccionado entre las 16 propuestas que se presentaron al concurso para el diseño de la pasarela del Paseo del Tren. Todas ellas se expondrán en la sede del COAM y también en Fuenlabrada para que los vecinos sean partícipes de este proyecto.

El jurado, presidido por el decano del COAM, Sigfrido Herráez, destacó esta propuesta por su "buena calidad arquitectónica, la acertada ordenación y calidad paisajística del espacio urbano de todo el ámbito de actuación enunciado en el concurso y por su representación comprensiva y ordenada que permite valorar los aspectos de calidad ambiental, sostenibilidad y urbanismo inclusivo, así como de viabilidad de ejecución económica".

Además, también subrayó el estudio de las piezas construidas, circulaciones, usos y topografía existentes, "proponiendo una acertada solución para los nuevos usos, la movilidad peatonal y la movilidad rodada".

El alcalde de la localidad, Francisco Ayala (PSOE), explicó durante la presentación del concurso que desde el Ayuntamiento se buscaba también "hacer algo emblemático". "Queremos aprovecharlo para sea un hito arquitectónico en la ciudad y nos sentamos identificados con él en cuanto a modernidad y en cuanto a futuro se refiere", explicó entonces.