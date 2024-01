Sumar y Podemos comienzan a medirse en las encuestas y afrontan las europeas como unas primarias para definir cuánto pesa cada uno

La ruptura de los precarios puentes que aún quedaban entre Sumar y Podemos comienza a reflejarse en los sondeos. Este miércoles, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó un barómetro de proyección de voto en el que, por primera vez desde las pasadas elecciones generales, preguntó de forma independiente por las dos principales formaciones a la izquierda del PSOE. Y no será necesario esperar demasiado para testar en terreno real esa competencia que, por ahora, solo está en los sondeos, puesto que las elecciones europeas del próximo junio supondrán para Sumar y Podemos una suerte de primarias en las que se determinará la fuerza de cada uno.

Esa encuesta del CIS refleja una bajada del conjunto del espacio a la izquierda del PSOE, aunque con un actor claramente dominante, Sumar, y otro manifiestamente minoritario, Podemos. Según la encuesta, la ruptura deja a ambas por debajo del 10%, pero con un panorama muy distinto: la coalición que lidera Yolanda Díaz obtendría un 9,7% de los votos y el partido de Ione Belarra, un 2,7%. La ley electoral, si esos resultados fueran los de unas elecciones generales, perjudicaría a Sumar, que vería como muchos de sus votos en provincias menos pobladas se perderían. Pero mucho peor lo tendría Podemos, que podría incluso quedarse fuera del Congreso.

En cualquier caso, este barómetro es únicamente indicativo de la debilidad de la izquierda a la izquierda del PSOE tras su ruptura, ya que ni hay unas elecciones generales próximas en el horizonte ni está claro quién sería, en tal caso, el candidato o candidata de Podemos. Lo que sí está previsto es que el ciclo electoral de este 2024 incluya, como mínimo, las elecciones autonómicas en Galicia y el País Vasco y, especialmente, las europeas. Y son estas últimas las que pueden servir de prueba real a Podemos y Sumar para determinar cuál es el reparto de fuerzas entre ellas, algo fundamental para, incluso, una posible alianza de conveniencia para las próximas generales que evite la dispersión del voto.

Díaz siempre se ha negado rotundamente a poner en marcha una de las principales exigencias de Podemos: la celebración de elecciones primarias conjuntas para conformar las listas electorales. Los morados han defendido este método sabedores de que son, con mucho, el partido que puede movilizar un mayor número de militantes a la izquierda del PSOE para votar, lo que les hubiera dado una ventaja importante en un eventual proceso de primarias. Díaz, por su parte, es consciente de su debilidad en lo relativo al número de afiliados de Sumar, y por ello ha preferido prescindir de un proceso de confección de listas con el que hubiera corrido el riesgo de perder el control de las estructuras de la coalición.

El rifirrafe más importante en torno a esta cuestión se produjo en la negociación para las pasadas elecciones generales entre Podemos y Sumar, y finalmente los morados tuvieron que ceder y las listas se conformaron a la antigua usanza: con una negociación entre cúpulas. No obstante, la historia está volviendo a repetirse en el País Vasco, donde ambas organizaciones negocian para presentarse conjuntamente a los comicios autonómicos de este año. Podemos quiere situar como candidata de una eventual coalición a su opción, Miren Gorrotxategi, mientras Sumar apuesta por su propia alternativa, Alba García. Y, este viernes, Andeka Larrea, responsable de Comunicación de Sumar en Euskadi, rechazó la opción de las primarias para dirimir estas diferencias.

El particular funcionamiento de las europeas

El hecho de no haber celebrado aún unas primarias a nivel estatal ha impedido conocer quién lleva razón en una de las principales discusiones políticas entre Podemos y Sumar: los morados aseguran que siguen siendo con mucho el principal partido a la izquierda del PSOE, mientras Díaz considera que la formación morada está poco menos que muerta y no funciona en términos electorales. Por ello, las elecciones europeas de junio se perfilan como el escenario perfecto para que Sumar y Podemos comparen fuerzas y determinen cuál es el peso de cada uno.

Los comicios comunitarios tienen unas características muy particulares que los hacen especialmente adecuados para este fin. Son los únicos en los que no se utiliza circunscripción provincial, sino nacional, por lo que la traslación de votos a escaños es prácticamente proporcional y el sistema electoral no perjudica la dispersión del voto. Además, no se aplica ninguna barrera de entrada, por lo que un partido puede conseguir un eurodiputado sacando en torno a un 2% de los sufragios.

Todo ello implica que no ocurra lo que sí pasa en provincias poco pobladas en las elecciones generales: que algunos votantes no escogen las papeletas de partidos minoritarios porque no tienen opciones de obtener escaño. Y, además, permite a los partidos de implantación nacional —en este caso, a Podemos y Sumar— no tener que priorizar las alianzas de conveniencia para evitar el riesgo de quedarse sin diputados.

Previsiblemente, junto a Sumar acudirán en coalición a esos comicios IU, Catalunya en Comú y Más Madrid, aunque no es seguro que también lo haga Compromís, que en las últimas citas europeas se ha presentado por su cuenta. Podemos, por su parte, concurrirá solo a unas elecciones a escala estatal por primera vez desde 2015, y los morados han echado el resto poniendo a Irene Montero como su candidata. Aún no se conoce, por el contrario, quién liderará las listas de Sumar al Parlamento Europeo.