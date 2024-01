El Congreso aprueba cambiar 'disminuido' por 'personas con discapacidad' en la Constitución con el único rechazo de Vox

La reforma del artículo 49 para cambiar el término 'disminuido' por 'personas con discapacidad' en la Constitución ha obtenido luz verde en el Congreso de los Diputados. Dos días antes, los grupos parlamentarios ya habían avanzado su postura favorable para dar respuesta a una de las reivindicaciones históricas del sector de la discapacidad. La sorpresa la ha dado Vox, que ha rechazado la propuesta pactada por PSOE y PP. La iniciativa pasará ahora al Senado para su aprobación definitiva.

El motivo político ha arrastrado a Vox a votar no a cambiar la Constitución en favor del sector. No porque estén en desacuerdo, al contrario, sino porque se oponen a apoyar una reforma de la Constitución que lleve la firma del PSOE y comparta firma con el PP. "Si PP y Vox votan no a cualquier iniciativa de Pedro Sánchez, el Gobierno perecerá a manos de sus propios cómplices", ha señalado Santiago Abascal. Asimismo, su formación asegura que la reforma supone "aceptar la división por sexos cuando habla de atender particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad".

Lo cierto es que, pese a la desconfianza que ha generado a los populares abrir la Carta Magna con los independentistas más aupados que nunca, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han logrado sellar este pacto en favor de una nueva redacción de la Carta Magna. Los socios de Sánchez han dejado caer sus quejas durante el debate, al entender que se ha perdido una oportunidad para abrir otros debates constitucionales como puede ser el referéndum de autodeterminación, pero han aparcado sus intereses para cumplir con la demanda del sector de la discapacidad.

El PSOE ha agradecido, con un tono punzante, el apoyo "de hoy" del PP. "En ocasiones es capaz de hacer política con mayúsculas, hoy agradecemos su gesto", aunque "luego el PP vaya a los territorios a machacar a las personas con discapacidad de la mano de Vox", ha señalado un diputado socialista. Al final del debate ha intervenido por sorpresa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha querido felicitar a los representantes de las personas con discapacidad presentes en la tribuna de invitados del pleno. "Hoy es un gran día para nuestra democracia, saldamos una deuda moral contraída con más de cuatro millones de conciudadanos", ha sostenido Sánchez.

El presidente, además, ha felicitado a los grupos parlamentarios por haber pactado una reforma aprobada por todos, con la única excepción de Vox. "Esta es la primera reforma de la Constitución con un contenido netamente social en 45 años de historia, y traslada un poderoso mensaje: que todos ganamos cuando somos capaces de acordar en aras y en defensa del interés general", ha planteado Sánchez, que ha afirmado que se puede "discrepar, debatir", pero los políticos tienen la "obligación de acordar para mejorar la vida de la gente". "Hoy aprobamos una reforma que cuenta con un amplio respaldo de un conjunto de la sociedad, pero existen muchas otras reformas en las que los ciudadanos están esperando", ha dicho.

Además, Sánchez ha pedido disculpas a las personas con discapacidad por haber llegado "tarde" a esta reforma. "Soy consciente de ello, y debemos pedir disculpas a las personas a las que nuestra Constitución se refirió con un término tan ofensivo durante tantos años", ha subrayado el presidente, que admite que "cambiar una palabra no es cambiar una realidad", pero ha resaltado la importancia de la medida porque "las palabras definen nuestra visión del mundo".

El PP, por su parte, ha denunciado que tanto PSOE como Vox hayan utilizado este Pleno sobre la defensa del colectivo de la discapacidad para criticar al Partido Popular: "Háganselo mirar". También ha respondido directamente a la formación de Santiago Abascal tras sus críticas. "Ni siquiera en un trámite con una finalidad tan ensalzable son capaces de dejar de lado sus intereses partidistas", ha señalado la portavoz Ana Alós.