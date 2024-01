Lluvia de premios en Utrera: la ONCE reparte más de un millón de euros y una de las afortunadas trabajó 33 años como vendedora

"Un enamorado del número 13", así se define Antonio Alcón, un vendedor de la ONCE que ha repartido más de un millón de euros entre 16 vecinos de Utrera (Sevilla), con un número que vende todos los días desde que comenzó a trabajar como tal. Dentro de las afortunadas está María Rivas, una mujer jubilada de 76 años que durante más de 30 años de su vida también fue vendedora de cupones en la misma localidad.

Desde el primer día que empezó a trabajar como vendedor de cupones de la ONCE, hace ya más de un año, Antonio siempre vende la terminación 13. Sabe que "gusta mucho a sus clientes" y como ese primer día sacó de la máquina el 73613, desde entonces, si el TPV se lo permite, se reserva los máximos cupones posibles de ese número para sus clientes, tal y como relata la organización en una nota de prensa.

Antonio tiene su punto de venta ubicado en la entrada del Mercadona "de las casitas baratas" y allí fue donde María y 15 vecinos más le compraron el cupón como cada semana. Sin esperarlo, la mujer recibió una llamada de su hija Yolanda, quien le dijo que había tocado el 13 en Utrera. "No me cuelgues que voy a mirar el número", le dijo.

Una vez comprobado que el número y la serie coincidían, María exclamó entre una felicidad imparable: "¡Que me ha tocado! ¡Que me ha tocado!". La mujer, que es reconocida por los vecinos del pueblo ya que dedicó 33 años de su vida a vender cupones de la ONCE en la plaza del Altolozano, apenas podía articular palabra entre las felicitaciones, más que para decir que se siente "muy feliz" de haber sido una de las afortunadas del premio.

En total, Antonio ha repartido 1.025.000 euros, vendiendo la serie agraciada con medio millón de euros y otros quince cupones premiados con 35.000 euros cada uno. "Yo decía que antes de que termine el año tengo que darlo y no lo di. Y fíjate, lo he dado ahora, qué alegría", explicó el vendedor entre emocionado y nervioso. "Me alegro por la gente porque está muy repartido y hace falta. Estoy contentísimo. Soy el hombre más feliz del mundo", concluyó con su relato.