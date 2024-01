Puente dice que el informe del Congreso que cuestiona la amnistía es "uno más" y que la constitucionalidad la decidirá el TC

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha restado trascendencia al último informe elaborado por letrados del Congreso, que cuestiona la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, al que ha calificado de "uno más", contrario al que hace tres meses no vio vio motivos jurídicos para tramitar la norma. Según ha dicho, a quien corresponderá determinar si la ley es o no constitucional es al Tribunal Constitucional.

"Eso lo dirá el Tribunal Constitucional", ha afirmado Puente durante un desayuno informativo en Madrid. "Si es inconstitucional no saldrá adelante", ha dicho sobre el futuro fallo de este Tribunal. De su decisión por tanto, dependerá que si hay que seguir adelante con esta ley, pero no de un informe de letrados del Congreso que ha recordado que es contrario a otro elaborado hace unos meses.

"Este último informe reciente que pone en duda la constitucionalidad [de la Ley de Amnistía] es un informe más. No digo que no sea importante y que no tengamos que valorarlo, pero hay otro de los letrados del Congreso de hace tres meses que dice lo contrario". La constitucionalidad, ha reiterado, "la tendrá que determinar el Tribunal Constitucional y ya está. Fin del debate".

El último informe al que se ha referido Puente es el que emitieron esta semana los letrados de la ponencia de la comisión de Justicia del Congreso en la que, tras la toma de consideración por parte del Pleno la semana pasada, ha recaído la futura Ley de Amnistía para los encausados por el proceso de independencia de Cataluña, que apunta que "cabría plantearse si una ley especial puede contener una incursión en uno de los procedimientos constitucionales".

El análisis anterior es el que elaboraron los letrados de la Cámara de cara a la admisión a trámite de la proposición de ley que, sin entrar en su contenido, se centraba en cuestiones formales para dar luz verde a que la iniciativa legislativa echara a andar en la Cámara Baja, como sucedió la semana pasada.

"Los que somos juristas sabemos que cuando le ley no dice algo de forma muy clara, ahí entra la interpretación de jueces, fiscales y letrados y no es que no siempre coincidan, es que en temas muy espinosos pueden ser contrarios", ha dicho Puente.

Delito de terrorismo

Precisamente, la ponencia de la comisión de Justicia del Congreso en la que se cuestiona la constitucionalidad de la amnistía cerrará este jueves el plazo de enmiendas, un trámite en el que se está produciendo el último encontronazo entre Junts -y también ERC- y el Gobierno, en concreto, debido a la intención de los independentistas catalanes de eliminar la imposibilidad de conceder la amnistía a personas con condenas firmes por terrorismo, tal y como pactaron con el PSOE en la proposición de ley.

A este respecto, Puente se ha ceñido a la negativa que ya ha manifestado el ministro de Justicia y conductor de las negociaciones, Félix Bolaños.

"Bolaños es claro: el delito de terrorismo no puede estar presente como un delito amnistiable en la Ley de Amnistía. Es nuestra voluntad y algo que ahora se llama línea roja, una línea que no se debe saltar y este es el caso concreto", ha afirmado.