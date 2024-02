Siete perros de Pamplona, a la espera de adopción: "La raza no está directamente relacionada con la peligrosidad"

El Centro de Atención a Animales del Ayuntamiento de Pamplona cuenta en sus instalaciones con siete perros de razas potencialmente peligrosas. Linda, Pecas, Door o Zuri, de razas como American staffordshire y sus cruces u otras, son los nombres de esos animales que esperan ser adoptados, que esperan abandonar el centro en el que llevan meses o, en algunos casos, más de un año.

Desde el Centro de Atención a Animales se señala que lo potencialmente peligroso son las razas, no los perros en concreto. "Son animales que pueden convivir en familia y con niños de todas las edades", explican. "Su calificación como potencialmente peligrosos genera la necesidad de contar con una licencia específica para pasearlos, con una serie de requisitos para las personas que quieren tenerlos o adoptarlos".

El centro lleva funcionando más de 30 años en Pamplona en los que se ha encargado de recoger perros y gatos abandonados en la vía publica o entregados por propietarios en casos de extrema gravedad. "Los perros grandes y de razas complicadas, así como los gatos de la calle que no son sociables son los más difíciles de dar en adopción junto a los catalogados como PPP", expresan desde el centro.

"La ley de tenencia de perros potencialmente peligrosos es de 1999, tiene más de 20 años por lo que está claro que han cambiado muchas cosas desde entonces", agregan. "Muchas de estas razas, por desgracia, han estado asociadas a propietarios poco apropiados, lo que ha aumentado la mala fama de estos perros".

No obstante, desde el centro reconocen que "un gran número de estas razas tienen un carácter difícil". "Probablemente causado por una mala socialización", apuntan. "Aunque no vemos problemas en la relación con las personas, los que conocemos, sobre todo dan problemas con otros perros. Creo que la raza no está directamente relacionada con la peligrosidad, en ningún caso".

De hecho, los perros de razas consideradas potencialmente peligrosas suelen ser los más difíciles de dar en adopción y los que más tiempo pasan en los centros de protección animal (junto a perros mayores o con alguna enfermedad o problema de salud).

Deben pasear siempre atados y con bozal (no es un perro que se pueda soltar en un pipican a jugar con los demás)

Esto se debe a las implicaciones legales que conlleva la adopción de estas razas en relación a los condicionantes de la ley. "Son perros fuertes físicamente y muchos, además, también de carácter", aseguran desde el centro. "Necesitan adoptantes con experiencia y con mucha implicación para que la adopción salga bien".

"Son perros que solo pueden ser paseados por personas mayores de edad que dispongan de la pertinente licencia para tenerlos", agregan. "Deben pasear siempre atados y con bozal (no es un perro que se pueda soltar en un pipican a jugar con los demás)".

Además, para la obtención de la licencia necesaria, los titulares deben presentar una documentación específica y el perro "debe estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil por una cuantía determinada", es decir, no vale cualquier seguro.

"Por desgracia, en nuestro centro hay para elegir"

En el Centro de Atención a Animales del Ayuntamiento de Pamplona no solo tienen perros de razas consideradas potencialmente peligrosas, también hay otras que, por su tamaño o por problemas de comportamiento "no tienen muchas opciones de salir en adopción".

"Boni es un cruce de Pastor belga malinois con ansiedad por separación y dominancia que nos han devuelto tres veces", lamenta. "Edher es un pastor alemán enorme que no tiene ninguna afinidad con los humanos, no es agresivo, simplemente no interactúa nada con nosotros".

Otros ejemplos son un par de perros demasiado nerviosos que proceden de fincas y "no están habituados a vivir en domicilios". "Van a dar problemas seguro sin ayuda profesional", admiten desde el centro. "Por desgracia, en nuestro centro hay para elegir".

Si estamos pensando en adoptar y queremos hacerlo con esta protectora de Pamplona, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto con ellos a través del teléfono (948 420 996), web o redes sociales y realizar un formulario de adopción.

"Después se hace una visita al centro, donde hacemos una entrevista personal y, si todo va bien, se hace seguimiento posterior a la adopción de los animales", concluyen los responsables.