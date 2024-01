La simpática equivocación de Marieta en 'La isla de las tentaciones': "Y yo sufriendo pensando que mi novio estaba llorando"

Marieta fue la última chica en llegar y también la última en ver las imágenes en la primera hoguera de La isla de las tentaciones 7. La chica pensó que su novio estaba sufriendo en la villa: "No lo he visto en las imágenes de mis compañeras, no quiero que esté encerrado".

Sin embargo, todo cambió cuando Sandra Barneda proyectó las imágenes correspondientes a Álex. La chica vio a su novio tonteando con una tentadora rubia y tuvo una simpática reacción: "Parecía tonto cuando lo compramos".

Marieta preguntó por el nombre de la tentadora. "Gabriela", le respondieron todas. "¡La conozco de trabajar en la noche!", dijo enfadada la ilicitana. Además, se enfadó mucho porque la tentadora era el "antiprototipo" de su novio.

"Y yo sufriendo porque pensaba que mi novio estaba llorando", se quejó la joven, desatando las risas en sus compañeras y la propia presentadora. Sin embargo, Marieta acabó desahogándose y llorando: "Parece que yo tengo peligro por trabajar en la noche. Me gusta salir y bailar, no soy monja de clausura. Pero sé llegar a mi límite".

Sandra consoló a la chica: "Amar es comprender, no recriminar. Te queda mucha experiencia por delante. Trata de disfrutar". Tras ello, la presentadora no enseñó más imágenes de Álex.