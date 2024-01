El motivo por el que Pilar Llori casi pierde la relación con su hermana Clara: "Las dos salimos con el mismo chico"

Si hay algo de lo que siempre ha presumido Pilar Llori, es de la buena relación que tiene con sus hermanas, Clara y Alba. Prueba de ello ha sido el último vídeo que la que fuera concursante de GH VIP ha compartido en su cuenta de Mtmad, Más Llori que nunca.

En la nueva entrega de su canal ha confesado cuáles han sido los secretos que más las une, así como el motivo por el que estuvieron a punto de separarse. Y es que, como así ha asegurado, ambas estuvieron un tiempo con el mismo chico.

Una noticia que ha dejado a todos sus fans sin palabras, especialmente teniendo en cuenta lo impactante de la noticia. Tanto Clara como Alba se convirtieron en dos de las mayores defensoras de la influencer en su paso por Gran Hermano VIP, por lo que nadie se hubiera imaginado que su relación estuvo al borde del abismo.

Como si hubiera salido de una historia de telenovela, Pilar confesó que ella y Clara se pelearon al descubrir que habían estado con el mismo chico. Aunque todo se complicó al descubrir que una de ellas sí que estaba perdidamente enamorada de él. "Salió mi lado tóxico", reconoció la televisiva.

"Lo pasé muy mal", explicó Clara entre risas al escuchar la pregunta. Y es que aunque ahora es una anécdota divertida, en su momento supuesto un duro golpe para las tres hermanas. "Se enfadó conmigo muchísimo", aseguró la joven, a lo que Pila respondía: "Porque no me lo dijiste".

"Me enamoré de un chico con el que ella se había liado cuando era muy joven y yo me sentí fatal. Para mí era como si la estuviera traicionando", reconoció entre risa. Para ella fue "inevitable" enamorarse, aunque no era lo que quería porque apenas tenía quince años. De hecho, como así explicó Pilar, Clara le confesó lo que ocurría entre lágrimas porque se sentía muy mal por lo que estaba haciendo.

"Me enfadé con ella porque lo estaba pasando fatal. Yo le dije '¿pero tú eres tonta?, ¿no tienes la confianza como para decírmelo?'", aunque a ella le daba igual. Al final, todo quedó en una preocupación sin fundamento y Clara y él acabaron siendo pareja.