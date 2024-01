Green Day revoluciona a los viajeros del metro de Nueva York con un concierto improvisado

¿Se imaginan que van en el metro y aparece su grupo de música favorito? Esto es lo que les ha sucedido a muchos habitantes de Nueva York este martes. Mientras iban de camino al trabajo, a sus casas o simplemente a dar un paseo, los viajeros se ha topado con una sorpresa musical de lo más agradable.

Green Day, la icónica banda de punk rock, ha ofrecido un concierto sorpresa en pleno metro al que se ha unido el presentador Jimmy Fallon. El escenario improvisado se montó con instrumentos estratégicamente ubicados, esperado a que la sorpresa se produjese.

En un primer momento, para despistar, apareció un grupo de hombres barbudos, quienes empezaron a tocar. No obstante, los mismos tardaron tan solo unos instantes en deshacerse de sus disfraces, desvelando que eran los integrantes del grupo.

Jimmy Fallon, mientras tanto, se unió al concierto con una pandereta. El concierto no fue una sorpresa para algunos, puesto que la banda había dejado pistas en las redes sociales. En este sentido, el grupo había compartido la actuación de Miley Cyrus en el metro hace 7 años y una imagen con el rótulo de la estación donde darían el concierto.

Estas señales fueron las que movilizaron a muchos fans, llenando el vestíbulo del Rockefeller Center de seguidores. Asimismo, la elección de la estación no fue aleatoria, ya que Green Day está en la ciudad estadounidense para presentar su nuevo álbum, Saviors que será lanzado el 19 de enero.

Este nuevo trabajo marca un hito en la carrera de la banda, que celebra 30 años desde el lanzamiento de su disco Dookie y 20 años de American Idiot.

En la acuación tocaron éxitos como Feel Like Makin' Love, Basket Case, y versiones de Look Ma, No Brains! de Bad Company y Rock And Roll All Nite de Kiss. Además, la misma fue grabada y se emitirá en el programa de Jimmy Fallon.