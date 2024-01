Carlos Redondo, el bailador apuñalado por la expareja de su amiga en Tenerife: "No sentía dolor, me estaba yendo"

La madrugada del pasado 24 de diciembre nunca se borrará de la mente de Carlos Redondo. El exnovio de su amiga le asestó varias puñaladas con un objeto punzante en el kilómetro 30 de la TF-1 en sentido Santa Cruz de Tenerife. Tras el ataque, el joven badalonés, bailador profesional de bachata y de 27 años, aseguró a El Día que "no sentía dolor", sino que la sensación "era de que me quedaba sin batería, que me estaba yendo".

Los hechos ocurrieron pasadas las 3.30 horas de la madrugada del 24 de diciembre. Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio que iba detrás del vehículo de las víctimas fue testigo del incidente, que se saldó con el ingreso en prisión del acusado, natural de República Dominicana y 26 años de edad. Tenía una orden de alejamiento de su expareja, a la que se llevó a la fuerza tras el apuñalamiento.

Ahora, Redondo se ha recuperado "bastante bien" de este episodio traumático que marcó la Nochebuena de 2023 y considera que debe disfrutar de esta "segunda oportunidad" que le ha dado la vida, tal y como ha relatado al medio canario. La víctima recibió varias puñaladas, una de ellas próxima al corazón.

Un ataque de celos y un móvil en el depósito del coche

El 23 de diciembre era el último día que Carlos estaría en Canarias antes de regresar de nuevo a su Cataluña natal. El viaje a la isla había surgido tras conocer a la joven, de 21 años y bailarina como él —aunque no se dedica a ello profesionalmente—, en un evento en Barcelona semanas antes. "No somos novios, ni nada", explicó a El Día.

Esa última noche en la isla se celebraba una fiesta de música latina en una discoteca de Costa Adeje. Carlos y sus amigos estuvieron en un reservado, mientras que la joven llegó más tarde y le explicó que su expareja se encontraba en el mismo local, que estaba abierto de 18.00 horas a medianoche.

Aunque en toda la noche no se cruzaron miradas, el acusado pasó varias veces por su lado. La víctima señaló que podría haber "sufrido un ataque de celos" por "no saber gestionar la situación", lo que provocó que "empezase a maquinarlo todo en ese momento". El hombre salió del local en busca del coche de su expareja y colocó un móvil en el depósito de la gasolina para tenerla controlada.

Hizo que parasen en medio de la autovía

La joven y Carlos abandonaron este primer local para acudir a otro establecimiento situado al sur de Tenerife. Hasta este segundo lugar se desplazaron en el coche de otra joven. Allí estuvieron hasta las 3.30 horas y, posteriormente, tanto Redondo como su amiga pidieron un taxi para volver a recoger el coche que se había quedado en un aparcamiento cercano a la primera sala de baile.

Carlos se puso al volante del coche de su amiga y se dirigieron a Santa Cruz de Tenerife por la autopista. A la altura del kilómetro 30 de la TF-1, un coche les adelantó a toda velocidad y se puso delante de ellos, obligándolos a frenar. El ahora acusado se bajó del vehículo, que estaba a nombre de otra persona y conducía sin carnet.

Redondo bajó la ventanilla del coche con intención de hablar con la expareja de su amiga. Sin embargo, este, sin mediar palabra, le asestó varias puñaladas. Además, obligó a su exnovia a bajarse del coche y dirigirse al otro vehículo.