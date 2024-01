"Van camino del iceberg contra el que chocó Ciudadanos": Olona arremete contra la nueva dirección de Vox y augura su desaparición

La exdirigente de Vox Macarena Olona ha cargado este miércoles contra la nueva Ejecutiva del partido de Santiago Abascal, que tendrá que ser ratificada en la Asamblea General Extraordinaria del 27 de enero, al tiempo que ha vaticinado que la formación terminará desapareciendo como Podemos y Ciudadanos. "La tripulación del naufragio", ha opinado.

Abascal hizo pública el martes su propuesta para el nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en la que el actual secretario general, Ignacio Garriga, gana peso y asciende a único vicepresidente; el líder de la delegación europea, Jorge Buxadé, y el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, quedan relegados a vocales; y ha integrado a cargos autonómicos surgidos de las elecciones del 28M.

A través de su cuenta en la red social X, Olona ha reaccionado a la nueva composición del CEN, de la que ha destacado que es la única en liza ante el congreso interno. La también abogada del Estado ha llamado a los integrantes "gallinas ponedoras a las que alzar la voz les ha servido para pactar, seguir en la poltrona y caras nuevas y controlables que no darán mucho ruido".

En esta línea, opina que "todos los que figuran saben que no son más que cromos de un álbum, postulantes en una obra de teatro, que por encima está el Clan Intereconomía: Kiko Méndez-Monasterio, Gabriel Ariza y Julio Ariza". "Todos al servicio del negocio del patriotismo", ha agregado. Resalta la ausencia de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, e insinúa que se debe a su negativa a "pagar facturas del Clan Intereconomía". "Si te resistes, estás fuera", indica.

Gobernar con el miedo

Olona también arremete contra Abascal. A su juicio, "ha decidido que va a ser el líder y el líder de la oposición de su propio partido". La exdirigente da por hecho que revalidará su cargo -no hay candidatura alternativa para la cita del 27 de enero-, por lo que le ha "felicitado".

"No había otra manera que esta de ganar un congreso en el que te presentas habiendo perdido 19 escaños, la mitad de los afiliados, con un sector del partido rebelado y con las expectativas de seguir bajando en los cuatro procesos electorales que vienen", ha dicho.

Asimismo, también ha agregado lo siguiente: "en serio, enhorabuena, tiene mucho mérito revalidar el poder habiéndolo hecho todo mal". También le acusa de ser el que controla "quién se presenta y las votaciones", por lo que "nada puede fallar". Asimismo, también ha destacado que el CEN aumenta hasta los 20 miembros e ironiza con que Vox es el partido de "los del gasto superfluo, los chiringuitos y tal".

La situación del partido

En su mensaje, la abogada del Estado lamenta la situación de Vox, que cree "muy triste" porque el proyecto pasó de 24 escaños a 52, "soñó con darle el sorpasso al PP y no tenía techo" y ahora "no discute que un autócrata se perpetúe en el poder". Citando al exdiputado de Vox Víctor Sánchez del Real, comparte que "sobran borregos de los de 'has estado cumbre, jefe' y faltan personas sinceras y valientes".

"Hay dos opciones, gobernar con respeto o gobernar con miedo", prosigue, acusando a Abascal de haber perdido lo primero y optar por lo segundo. "Cuando tu poder se sustenta en el temor tienes súbditos, no compañeros", abunda. "Van camino del iceberg contra el que chocaron Podemos y Ciudadanos. El tiempo le cortará la coleta a Abascal. Vox ha puesto en marcha su podemización", zanja.