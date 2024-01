Alec Baldwin vuelve a poner en venta su mansión con una rebaja de 10 millones de dólares

Alec Baldwin quiere vender de una vez por todas su mansión en el barrio de los Hamptons, en el estado de Nueva York, si bien la fórmula que está usando ha dejado algo ojipláticos a sus seguidores y posibles compradores: no es solo que haya reducido bastante el precio con respecto a la última vez, sino que el vídeo que ha hecho para la inmobiliria que se encarga no enseña absolutamente nada de la vivienda.

El actor acaba de volver a poner en venta su enorme propiedad en Amagansett, al este de La Gran Manzada, por un total de 18.995.000 dólares, unos 17 millones y medio de euros, lo que dista en diez millones de dólares del precio original por el quería venderla la primera vez que la sacó al mercado, en septiembre de 2022, que fue de 29 millones de dólares, algo más de 26,65 millones de euros.

La antigua casa de la playa del actor de 65 años tiene 10,000 pies cuadrados —930 metros cuadrados, aproximadamente— y cuenta con 7 dormitorios. Está ubicada en un amplísico terreno de 10 acres, algo más de cuatro hectáreas, lo que según él es una ganga: "Ya no se puede sacar [a la venta] algo así aquí, no se pueden comprar estos grandes terrenos, especialmente en Amagansett".

La casa, como no podía ser de otra forma, ofrece todo tipo de comodidades: una sala de cine propia, una sala de degustación de vinos, una biblioteca hecha de madera, una piscina al aire libre y un spa. Asimismo, la construcción está provista de numerosos balcones y porches, dado que las vistas son inmejorables: una reserva natural que rodea los terrenos.

Lo curioso es que prácticamente nada de esto sale en el vídeo de presentación que ha hecho el intérprete, que solo habla de su amor por la zona de los Hamptons, asegurando que se enamoró de la zona desde la primera vez que estuvo allí y que, cuando era joven, solía acercarse a una playa cercana para dormir mirando las estrellas.

De hecho, Baldwin no entra en ningún momento en la mansión, si bien no deja de comentar que le gusta tanto el barrio que ha tenido varias casas allí. Sin embargo, siempre ha acabado vendiéndolas. Ahora, de hecho, suele pasar su tiempo en su rancho en Vermont, un estado al norte de Nueva York que no tiene playa.