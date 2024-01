Fue a mediados del pasado septiembre cuando lo anunciaron utilizando para ello la imagen de una ecografía. "Un bebé Duhamel llegará pronto", titularon el post. Y ese día ya ha llegado: aunque no lo han han hecho público hasta ahora, el actor Josh Duhamel (Transformers, Las Vegas) y su esposa, la modelo y presentadora Audra Mari, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos el jueves 11 de enero de 2024.

La pareja ha emitido un comunicado conjunto este martes a través de Instagram en el que han únicamente han revelado el nombre que le han puesto al bebé, Shepherd Lawrence Duhamel, y la fecha de su nacimineto. Junto al anuncio había una fotografía en blanco y negro donde solo se podían ver los pies del pequeño.

Entre todos los parabienes y felicitaciones que han recibido el actor de 51 años y la que fuera Miss Mundo América en 2016, 21 años menos que el intérprete de la saga Transformers, por haber ampliado su familia, destacan los del músico Lenny Kravitz y sus colegas de Hollywood Jerry O'Connell y Rebecca Budig.

Aunque sí que es el primer hijo para la modelo y presentadora estadounidense —nació en Fargo, en Dakota del Norte— de ascendencia filipina, no es así para Duhamel, quien ya fue padre hace diez años de su primogénito, llamado Axl, y cuya madre fue su exesposa, la cantante y exvocalista de Black Eyed Peas, Fergie.

De hecho, en una entrevista con la revista Parade el año pasado tras dar el anuncio del embarazo, el actor explicó que el preadolescente había tenido una emotiva y curiosa reacción cuando le contaron que iba a tener en los próximos meses un nuevo hermanito o hermanita.

"Me decía cosas como: 'Espera, espera, pero ahora, ¿voy a todavía...? O sea, ¿tú me vas a seguir queriendo, no? ¿Voy a seguir siendo tu primogénito, ¿verdad, papá?", rememoró Josh Duhamel, que aun así puntualizó que al pequeño Al "le encantan los bebés". "Creo que será un excelente hermano mayor", añadió.