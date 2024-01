Las dos ciudades de Galicia que aparecen en el ranking de los sitios donde más infidelidades hay

Aunque muchas veces se piense que el motivo principal de las relaciones extramatrimoniales es suplir algunas necesidades emocionales, un estudio científico ha revelado los motivos reales que comúnmente llevan a estos tipos de engaño de pareja. La Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos ha realizado una investigación sobre la psicología de la infidelidad y sus resultados revelan que estas se suelen cometer para buscar experiencias más novedosas o la existencia de una falta de compromiso con la otra persona.

Para hacer este estudio, los investigadores han tenido de base los datos ofrecidos por Ashley Madison, un sitio web que facilita los encuentros extramatrimoniales entre sus usuarios. Este mismo portal realiza todos los años un mapa en el que destacan las regiones en las que más casos de infidelidad hay.

Las ciudades de Galicia en las que más infidelidades hay y su puesto en el ranking

En esta lista elaborada por Ashley Madison hay lugares de España que no tienen representación porque hay un número menor de infidelidades a través del portal, como Asturias, Aragón, Cantabria, Navarra o Extremadura. En el caso de Cataluña, tres de sus ciudades lideran los primeros puestos del ranking: Manresa, Girona y Barcelona. En este listado de casos de infidelidades, no hay ninguna ciudad gallega hasta la posición número 11, ocupado por Lugo. Para encontrar la segunda no hace falta avanzar mucho en la lista, ya que la siguiente es Santiago de Compostela, capital de Galicia que obtiene el número 12.

Lista completa de ciudades donde más casos de infidelidad hay