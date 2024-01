Expulsados los seis mossos que reconocieron una agresión racista: hubo escupitajos, golpes y lanzamientos de bolsas de basura

Los seis mossos -cinco agentes y un cabo- que en septiembre aceptaron un año de cárcel al reconocer una agresión con motivos racistas en Sant Feliu Sasserra (Barcelona) en enero de 2019 han sido expulsados del cuerpo policial este martes, según han explicado fuentes conocedoras. Ha sido después de que la ejecutoria del juez llegara a la Conselleria de Interior de la Generalitat el viernes pasado, y la secretaria general de Interior, Tamara Garcia, y el director de los Mossos, Pere Ferrer, la firmaran el lunes, según ha avanzado 'Nació Digital'.

El caso

Según la sentencia de conformidad, los seis mossos reconocieron que acudieron a un piso que estaba ocupado, allí encontraron al denunciante y "lo empujaron y escupieron, a continuación le propinaron golpes en la cabeza y patadas en los costados, mientras le lanzaban bolsas de basura y le espetaban insultos de índole racista".

Uno de los agentes disparó al aire para asustarlo y después le dijo: "He fallado, si no, te reviento. ¡Te he disparado, eh!". Luego le detuvieron por un presunto delito contra la salud pública y, estando esposado, le siguieron golpeando e insultando.

Entre otras expresiones, le llamaron 'Kunta', en alusión al personaje ficticio 'Kunta Kinte', un esclavo de piel negra. También le dijeron: "Hay dos maneras, o esposado o inconsciente y te llevan en la ambulancia, es la única, yo solo conozco esos tipos de inmovilización. Ahora, que si tú me dices la segunda manera, yo estoy encantado, eh".

SOS Racismo denunció que seguían en activo

La entidad SOS Racismo criticó el pasado jueves que los seis agentes seguían en activo tras reconocer la agresión y aceptar la pena de cárcel y una multa de 300 euros y el pago de una indemnización de 80.000 euros al denunciante.