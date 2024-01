El PP pide la dimisión de una diputada de Sumar por calificar de "subnormal" a Feijóo: "¿Qué mezquindad es esta?"

El mismo día en el que el pleno del Congreso debate retirar el término disminuido de la Constitución, en una jornada en la que únicamente Vox se ha mostrado en contra, una diputada de Sumar calificaba de "subnormal" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a través de su cuenta de X, antes Twitter.

"Está tardando en dimitir. No puede participar en un día histórico una diputada que utiliza estos términos", ha escrito también en redes Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP, al ver el retuit de Engracia Rivera, diputada de Izquierda Unida por el grupo parlamentario Sumar.

El Congreso de los Diputados debate este martes la toma en consideración de la reforma del artículo 49 de la Constitución para la eliminación del término "disminuido" y su sustitución por "personas con discapacidad". Un contexto en el que el comentario de Rivera ha sido recibido peor si cabe.

Los populares no han dudado en mostrar su rechazo ante el comentario. También Borja Sémper ha tildado de "indigno de una diputada nacional" el mensaje compartido por Rivera a través de sus redes sociales. "¿Qué mezquindad es esta?", ha afirmado.

Ante la polémica, la reacción de Rivera y sus disculpas no han tardado en llegar. "Lamento y pido disculpas por haber retuitado, de forma apresurada, un tuit que contenía términos absolutamente inadecuados. Tan pronto he sido consciente, lo he retirado", ha señalado.

En declaraciones en los pasillos del Senado, donde se celebraba el pleno del Congreso al estar el hemiciclo de dicha cámara en obras, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha señalado que no conocía este hecho y que, en todo caso, no procede el comportamiento de su compañera de formación.

Santiago ha añadido que imagina que el hecho de que Rivera haya compartido ese mensaje en redes se debe a un "calentón" después de que el alcalde de Sevilla el otro día la "llamara despreciable", algo que también es un "insulto bastante considerable" "El acoso al que ha sido sometido la señora Rivera ha sido tremendo", ha concluido Santiago.