En la primavera de 2023, en el mes de mayo, durante la celebración del Festival de Cine de Cannes, a bordo de un yate, Jeff Bezos se arrodilló y le pidió matrimonio a la mujer de la que es inseparable desde que se conociesen en 2018, Lauren Sánchez, y por la que se separó de su anterior esposa, MacKenzie Scott, con quien se había casado a principios de los años 90. Era la constatación de una nueva familia en la que ha entrado de lleno Nikko, primogénito de la reportera y presentadora nacida, como el magnate de Amazon, en Albuquerque, en el estado de Nuevo México.

Durante su matrimonio con Scott, el ahora mismo tercer hombre más rico del mundo tuvo cuatro hijos, aunque solo se conoce el nombre de su primogénito, Jeffrey Preston Bezos, nacido en el año 2000 —para el resto, ha usado su fortuna con tal de mantenerlos en un total anonimato—. Por su parte, Lauren Sánchez estuvo casada con el jugador de la Liga de Fútbol Americano (NFL) Tony González, siendo Nikko el mayor de cinco hermanos.

Nacido el 12 de febrero del año 2001, a sus 22 años aún tiene varios hermanos menores, aunque sus padres se separaron después de que él naciese. De ahí que tenga por un lado a Evan, de 17 años, y a Ella, uno más pequeño, fruto de la relación de su madre con Patrick Whitessel, y por otro a Malia, también de 16, y a River, de 13, que su padre ha tenido con una buena amiga de Lauren con la que pasó por el altar en 2007, October González.

Aunque ambos son muy celosos de su intimidad y apenas dan detalles privados de puertas para adentro, Bezos y Sánchez, como explicó esta última en 2022, tienen una vida "aburrida". "Nuestra vida puede ser un poco aburrida, sí. Es una vida normal, porque tenemos hijos. Entre los dos tenemos siete. Un sábado por la noche nos vas a ver juntos, viendo una película. Aunque tardamos muchísimo en elegir qué ver, porque somos demasiados. Pero yo pienso en lo divertido que es", afirmó.

Sin embargo, ahora Nikko González parece que va alejar algo el aburrimiento de su hogar, dado que cada vez más su madre y su futuro esposo —y, pronto, algunos de sus hermanos— querrán ir a verle desfilar por las pasarelas de todo el mundo. Al menos, en vista de la buena acogida que ha tenido su debut en el desfile que ha realizado recientemente una popular firma de moda en Milán.

"Tan sencillo como una madre orgullosa", comenzó su publicación Lauren sobre esta primera vez de Nikko. "Fue un enorme regalo ver a mi hijo Nikko desfilar por la pasarela de Dolce & Gabbana en Milán. Felicidades, mi amor", añadía la exreportera de 54 años en un post que, junto con el de su hijo, ha cosechado los parabienes y las felicitaciones de multitud de celebrities como Kim Kardashian, Kathy Hilton, Orlando Bloom o la cantante Jewel, nueva pareja de Kevin Costner.

Pero con más de 22.400 seguidores en Instagram, Nikko, en su faceta profesional, también va viento en popa, ya que amplía sus primeros pasos en la industria de la moda con una pequeña faceta de influencer en la que va compartiendo pinceladas de su vida, de sus looks —como muchos de su generación, es un enamorado de la estética Y2K, que reproduce la moda que se seguía a principios de milenio, cuando vino al mundo— y de sus aficiones.

Entre estas últimas destacan, sobre todo, hacer deporte, como se nota por su cuerpo definido, y la naturaleza. En especial, todo lo que tenga que ver con el mar, dado que una gran parte de sus fotografías son o bien en el agua y del sol o bien pasando el día cerca de la misma junto a sus amistades o junto a su novia, una joven rubia llamada Ginebra Ferreira, en una relación que parece más que consolidada, a pesar de lo poco que se conoce sobre ella.

Lo poco que se sabe, sin embargo, es que tiene el beneplácito de su madre, que suele comentar las publicaciones de su futura nuera con emoticonos de corazones o palabras de apoyo y de amor. Una sintonía con Sánchez que su hijo demuestra además con otra de las aficiones que les unen: el gusto por la filantropía.

En el verano de 2023, en uno de los momentos de mayor notoriedad de la problemática, Nikko colaboró con la ONG This Is About Humanity, que se encarga de proveer de ayuda a niños y niñas que han sido separados de sus familiares en la frontera entre Estados Unidos y México, siendo cocinero por un día. "Doy las gracias por haber tenido el honor de poder ayudar y también por haber podido aprender más sobre los problemas que afectan a nuestra sociedad”, dijo en redes sobre esta experiencia en la iniciativa benéfica.