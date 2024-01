Quizá no esperaban que su relación saliera a la luz pública tan pronto. A fin de cuentas, fue una puerta entreabierta la que permitió que fueran fotografiados algunos de sus primeros besos. Aun así,una vez se ha dado a conocer, han preferido controlar cuándo y cómo se les ve juntos y ahora Dua Lipa y Callum Turner están oficialmente saliendo.

La estrella del pop, de 28 años, y el actor británico de 33 se dejaron ver juntos y de la mano en una escapada para cenar este pasado domingo por la noche en Los Ángeles. Junto a varias amistades, fueron a comer al restaurante R+D Kitchen, en Santa Mónica, saliendo del local de la mano y sin intentar ocultar su incipiente relación.

Si bien no han dejado ninguna imagen de una muestra de cariño en público, el simple hecho de que pocos días después de que saltara la noticia en internet aparezcan despreocupados deja claro que entre ellos hay un romance en ciernes, según señalan desde el portal de noticias TMZ.

Aquel primer vídeo de la pareja ocurrió el pasado miércoles, durante la premiere de una de las miniseries más esperadas de la temporada, Los amos del aire [Masters of the Air, en su título original], la nueva incursión de Steven Spielberg y Tom Hanks como productores en la Segunda Guerra Mundial tras sus otras galardonadas miniseries, Band of Brothers y The Pacific.

Fue en la fiesta posterior en la que la cantante de éxitos como Houdini, New Rules o Levitating fue cazada bailando y besándose muy acarameladamente con el intérprete. Una fuente explicó que la artista había asistido al evento "para apoyarlo" y porque, además, aunque su amor "es algo reciente, están locos el uno con el otro".

Además, si bien es cierto que el actor llevaba tiempo soltero —una de sus últimas parejas conocidas fue la intérprete nominada a un Oscar y a los Globos de Oro, Vanessa Kirby—, Dua Lipa apenas si hace un mes que cortó con su último novio, el director de cine, Romain Gavras.