Jon Kopaloff / Variety via Getty

Hace menos de una semana salía a la luz que Barry Keoghan, intérprete de cintas como Saltburn o Almas en pena de Inisherin, se había separado de su pareja, la ortodoncista Alyson Sandro, con quien llevaba saliendo desde hacía tres años y con quien había tenido un hijo, de nombre Brando, que vino al mundo en agosto de 2022.

Y sin embargo este pasado fin de semana ya han comenzado los rumores sobre quién puede ser su nueva pareja. Nada menos que una de las artistas más incipientes de la música pop: Sabrina Carpenter, de 24 años, siete menos que el actor irlandés.

Ha sido a raíz de unas fotografías que los medios están buscando alguna confirmación oficial, por ahora infructuosa, por parte de ellos mismos o de sus representantes, quienes guardan silencio y prefieren no responder a la solicitud de comentarios de varios medios estadounidenses como los portales TMZ o Page Six.

Las imágenes que circulan en las redes sociales capturaron a la cantante de Feather, Nonsense o On my way y al actor, que hoy por hoy se encuentra rodando Gladiator 2, visitando este mismo sábado un museo interactivo en Los Ángeles, amén de que ambos iban vestidos como para salir por la noche seguidamente de su escapada cultural.

De hecho, ha sido uno de los testigos quien ha comentado a la revista People Sunday que la posible pareja se acercó al Luna Luna. Fogotten Fantasy —que se describe en redes como "el primer parque de atracciones artístico del mundo"— cómo "parecía una cita sí o sí".

Además, añadió que a ambos se les veía "muy mons" y que incluso "compartieron un pequeño beso". Esto último vendría a confirmar unos rumores de romance que aparecieron por primera vez en diciembre de 2023, cuando salieron a cenar juntos, también por la ciudad californiana.

Una fuente cercana, aun así, ha declarado para Page Six que "no hay nada de cierto" en dichas especualciones sobre que Keoghan y Carpenter estén saliendo, si bien en las redes cada vez se da más por hecho que algo debe de haber entre ellos.