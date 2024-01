Aragón rechaza el trasvase del Ebro a Cataluña: "No sobra agua"

Aragón ha rechazado tajantemente la propuesta de Cataluña de realizar un trasvase de cinco hectómetros de agua desde el Ebro para mitigar los efectos de la sequía que está sufriendo la zona de Priorat, en Tarragona.

En una rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo aragonés, el popular Jorge Azcón, ha señalado que en la región "no sobra agua" y ha abierto la puerta a formar un frente común, junto al PSOE, para establecer una oposición clara a la propuesta de la Generalitat de este domingo.

"La postura tiene que ser clara y contundente", ha indicado Azcón, quien también ha aseverado que "cualquier trasvase que signifique sacar agua de la cuenca del Ebro va a tener radicalmente en contra al Gobierno de Aragón".

La región catalana presentó una propuesta para un trasvase de agua desde la Confederación Hidrográfica del Ebro a la zona vitivinícola y de olivos de Priorat, donde la sequía está afectando gravemente a los más de 5.000 hectáreas de viñedos.

El precio total de esta iniciativa es de 60 millones de euros y las autoridades esperan que entre en funcionamiento en un plazo de tres años. Para ello es fundamental la aprobación de la Conferencia Hidrográfica del Ebro, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y que el Gobierno catalán quiere que se incluyan en su próxima planificación.

Rechazo de todos los partidos

La propuesta, sin embargo, no solo ha contado con el 'no' rotundo del presidente aragonés, sino que también ha provocado el rechazo del resto de grupos políticos en las Cortes de Aragón. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara, Mayte Pérez, ha recalcado que la iniciativa "no entra en la lógica del partido".

Pérez ha abogado por alcanzar "consensos", que son los que han construido "esta tierra en positivo", en lugar de "hacer un frente", como ha sugerido Azcón. quién considera que "está dinamitando" la situación.

Mismo rechazo es el que ha expresado Chunta Aragonesista (CHA). Su presidente, Joaquín Palacín, ha considerado que la propuesta tiene como objetivo "mantener un sistema productivo insostenible" del territorio que pone en peligro la supervivencia del mismo".

Teruel Existe también se opone

Por su parte, Teruel Existe ha ratificado también su postura de rechazo a este trasvase y han señalado que, "desde hace 40 años", la ciencia desaconseja los trasvases entre cuencas.

Además, han añadido que en Aragón están pendientes la construcción de varias infraestructuras, así como de la actualización de la gestión de los recursos hídricos y de la modernización de los regadíos, especialmente en la margen derecha del Ebro y en sus afluentes.

"Por ejemplo, se sigue esperando la construcción de pequeñas infraestructuras como, entre otras, las balsas laterales del Matarraña o el aprovechamiento de los recursos finalizada la concesión de la central térmica de Andorra", ha afirmado la formación.