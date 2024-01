Interior refuerza los medios en Barajas tras las fugas de solicitantes de asilo, pero los policías lo ven "papel mojado"

La fuga de hasta 26 migrantes que permanecían hacinados en las salas de asilo del Aeropuerto de Barajas y las condiciones insalubres en las que se encuentran los solicitantes llegados de Kenia, Senegal o Marruecos han hecho saltar las alarmas entre los sindicatos policiales. El Ministerio del Interior se ha comprometido al "refuerzo de medios humanos y materiales" para agilizar la tramitación de solicitudes y el jefe de Policía de Madrid ha prometido enviar a más agentes, pero los sindicatos denuncian que el problema es "estructural" y la solución anunciada es "papel mojado".

El conflicto es dual: por un lado, las condiciones de los solicitantes de asilo, que atentan contra el "derecho a la dignidad del ser humano", según denunció ante el defensor del Pueblo el Sindicato Unitario de Policía. Por otro, "el incumplimiento de las medidas de seguridad para evitar las fugas" que describen fuentes sindicales. Más allá del incremento de medios, los policías ponen de relieve la necesidad de un cambio en la política migratoria.

"El problema es no solicitar visados de tránsito a Senegal, Marruecos y Kenia. El de Kenia llega el día 20, pero es un problema estructural", apuntan las mencionadas fuentes. Mientras tanto, las salas de asilo alojan a día de hoy "hasta 300 personas", una cifra "extraordinaria" que triplica la habitual. "El 19 de diciembre denunciamos la situación de salas de asilo y pedimos amparo al Ministerio del Interior ante la situación de hacinamiento", explican a 20minutos desde la Confederación Española de Policía.

Señalan, por otro lado, que "los comisarios al frente no han sabido verlo con tiempo suficiente", pese a que el comisario de Extranjería ha acudido este lunes al aeropuerto. "No se limpia, no se fumigan los colchones, no hay suficiente personal", apuntan por su parte desde el Sindicato Unitario de Policías, "está infestado de chinches".

Los migrantes saltan a la pista de despegue

Un portavoz del comité regional de JUPOL en Madrid, uno de los agentes que trabajan en Barajas, advierte de que "la seguridad en el aeropuerto es imposible a día de hoy". "La capacidad de las instalaciones se triplica, los migrantes se escapan por zonas ciegas... Está todo desbordado", relata en conversación con 20minutos.

Coincide en que el problema reside en la política territorial, dado que otros países del entorno piden visados de tránsito y España no, con lo cual se ha generado "una avalancha". "Los que huyen saltan a la pista de despegue; cualquier día se cruza un avión y ocurre una tragedia", teme el agente. Señala, por otra parte, que el olor en las salas de asilo es "inhumano" y, pese a que "se ha fumigado varias veces", hay plagas de cucarachas y de chinches, incluso algún policía "se lo ha llevado puesto".

Como el resto de entrevistados, el representante de JUPOL demanda más medios y señala que el refuerzo enviado por el ministerio no va a paliar el problema: "Vienen de otras brigadas al aeropuerto para ayudar, pero no van a estar aquí siempre".

El policía apunta también a la responsabilidad de AENA, "que es quien tiene que poner nuevas salas". "De momento, nos está dando el silencio por respuesta", reprocha.

Dos nuevos despachos para tramitar asilos

Ante esta situación, el Ministerio del Interior ha adaptado los recursos de la Brigada de Extranjería de Madrid, la de Fronteras de la Policía Nacional y la Oficina de Asilo y Refugio para ayudar a atender las solicitudes de protección internacional que llegan al Aeropuerto de Barajas. Además, asegura que "en las últimas semanas se han habilitado dos nuevos despachos para la realización de entrevistas, una nueva sala para atender a los solicitantes y se ha aumentado el número de efectivos".