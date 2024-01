¿La familia está pasada de moda?

"Hay una grandísima propaganda alrededor de la pareja, mucha propaganda alrededor de la familia y muy poca propaganda alrededor de lo que son las redes de amigas, lo que te salvan las redes de amigas y la responsabilidad sobre nuestras amigas y sobre su salud mental y física". Lo dijo la cómica Nerea Pérez de las Heras en el programa de RTVE No sé de qué me hablas y el clip se ha hecho viral en redes. Lo merece, es bastante emocionante, aunque no tengo claro que sea válido más allá de una situación personal. La realidad es que las relaciones de pareja en el capitalista siglo XXI no tienen muy buena prensa. De las familiares ni hablamos. Hace tiempo que romantiza lo individual, que mueve mucho más dinero. Los grupos de amigos también son tendencia, pero solo los femeninos. Eso es lo que puedo deducir de mi trabajo.

La mayor parte del tiempo como escritor lo invierto en intentar colocar historias en formato de serie, peli o libro. Si algo tengo claro es que las tramas familiares están pasadísimas de moda. Poned la tele, no hay padres, hijos y primos desde Los Serrano. En cambio, hay un montón de series protagonizadas por chicas jóvenes –y no tan jóvenes– que, junto a su grupo de amigas, forman una red que las salva de los problemas mientras consumen juntas. Algo así protagonizado por chicos es más difícil de encontrar –a no ser que sea ridiculizándolos–, que hace tiempo que una ficción tiene más probabilidades de encontrar salida si al frente hay una mujer. También es tendencia que su motor no sea el interés romántico, aunque según avanzan los capítulos se empieza a preguntar por el novio, a ver si no va a aparecer… Vamos, que igual lo de la propaganda ideológica es cierto, pero se está viendo en la historia equivocada.

Quizás me estoy llevando el tema a mi situación personal y es solo casualidad, aunque también podría ser que la ficción estuviera hablando de un momento de la realidad en el que la familia está de capa caída. Dicen que es lo justo por el bombardeo previo. No sé, yo no tengo claro en qué momento empezó a verse el valor de la familia como algo negativo. Vamos, es que eso de tener un grupo que se responsabiliza de tu bienestar es justo lo que hace la pareja o parientes. Que no todas las familias lo hacen, también es verdad, pero si, a juzgar por la tendencia en la ficción, ha dejado de ser la norma, quizás algo estamos haciendo mal como sociedad. Esa sí que tiene responsabilidad sobre nuestra salud física y mental.

En cualquier caso, parece que las redes de amistad recuperan algo que también está pasado de moda: el cuidado del otro. Bienvenidas sean entonces, aunque confieso que a mí las historias que me interesan suelen ser mucho más corales. Me refiero a esas en las que los protagonistas forman redes, pero más que de pareja o de familia, son de afectos. Y, más que de géneros, son redes de personas.