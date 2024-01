Cándido Conde-Pumpido, sobre Aline, la mujer que le denunció: "Yo no contraté sus servicios, lo único que ha hecho es hundirse"

El pasado fin de semana, Cándido Conde-Pumpido Varela se sentó en el plató de ¡De viernes! para comentar cómo había sido su vida desde que Aline, una mujer de origen brasileño, presentó una denuncia contra él por una falsa agresión sexual.

Así, desde que el caso salió a la luz, En boca de todos investigó acerca del pasado de Aline y destapó que la mujer estaba en busca y captura en Brasil por el intento de asesinato de un hombre con el que había quedado a través de una aplicación de citas. Poco después, la mujer fue detenida en Málaga.

Este lunes, el matinal de Cuatro ha contactado en directo con Cándido Conde-Pumpido Varela, donde Nacho Abad le ha preguntado si se plantea la posibilidad de que alguien pagase a Aline para arruinar su imagen: "Es una de las opciones que barajo, que hubiese algún tipo de trampa o contraprestación para que ella lo hiciera. Desde luego, si se prestó, lo único que ha hecho es hundirse".

"Yo no contrato los servicios de esta mujer. Ella no dice que ejerce la prostitución hasta que me puso la denuncia", ha agregado el abogado que, además, ha destacado que su relación con Aline fue muy corta y solo duró "unos diez días" en los que se vieron tres veces.