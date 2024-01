Ignacio Elguero, autor de 'Humano': "La poesía salva, altera las emociones e introduce en el inquietante mundo de las sensaciones"

Ignacio Elguero (Madrid, 1964) compagina el frenesí de su actividad como directivo de radio y televisión con la paz interior que da la poesía. Director de Educación, Diversidad Cultural e Internacional de RTVE, Elguero se ha forjado entre 'lugares' tan antagónicos como los despachos, donde se cuecen decisiones de estado, y los versos que desnudan la condición humana del individuo. Porque esto último es lo que late en su obra. Elguero, periodista de cabeza, filólogo de corazón y músico de sentimiento, ha completado su trilogía de poemas con Humano (Ediciones Hiperión), el último volumen, tras Materia y Siempre. El también autor de una novela y de varios ensayos, acumula programas y proyectos tan universales, ya como La estación azul, en RNE, Premio Ondas y Premio al fomento de la lectura. Aunque de los que ha frecuentado y ganado, el que más ilusión le hace es el Claudio Rodríguez, porque lleva el nombre de su poeta predilecto. "Todo es, todo era, todo está y todo ha de venir, me dijo. Todo es herencia" (La herencia del olvido. Humano).

Sus libros de poesía llevan una sola palabra como título (Materia, Siempre, Vocabulario...). Diga en prosa de qué va lo último, Humano.Humano es el primero en doce años. Vocabulario es un cuaderno que salió el año pasado, pero era un adelanto de este. El último es una reflexión sobre la condición humana. Parto de la necesidad de entender el vocabulario de la naturaleza de las cosas. A la manera de Lucrecio. Lo que trato es de preguntarme precisamente sobre esas inquietudes que tenemos como individuos que existen. Para ello, escojo temas que son pilares básicos de la poesía, como el paso del tiempo, las relaciones paterno filiales, el territorio de la infancia, la condición biológica de las emociones, los miedos ancestrales, el deseo, la naturaleza en relación con el individuo y el olvido. Y por supuesto, el valor de la propia palabra poética. También hay un tema que no había tratado nunca hasta ahora, la fe y la razón.

La poesía no hay que buscarla. Te llega o no te llega y a mí últimamente me llegó con cuentagotas

En su libro conviven personajes tan opuestos como Horacio, Plinio, David Bowie, Veronese, San Lucas...Tengo una gran formación clásica, mis dos hermanos son filólogos. Aleccionado por mis hermanos, estuve a punto de estudiar lo mismo. Mi padre me dijo que no tenía la vocación suficiente, que estaba bien como inquietud. Es clásico el concepto de los grandes autores grecolatinos, pero también la gran literatura, como la Biblia, independientemente del concepto religioso. Me parece apasionante esta última. También me he movido en la modernidad, que es lo que trato de combinar. Bowie dentro de la música fue el gran innovador, o sea para mí, ya es un clásico. Sí acudo a fuentes de personajes que te resultan interesantes, por un motivo u otro. Conjugar clasicismo y modernidad. Los clásicos en mi obra son invitados especiales.

¿Por qué ha estado tantos años sin publicar versos? ¿Es poco inspiradora la realidad?La poesía no hay que buscarla, o llega o no llega. He ido escribiendo, pero muy poco. Tengo este libro (33 poemas en 12 años) y muchos más poemas, que he ido escribiendo en los últimos años. Conmigo, la poesía iba llegando a cuenta gotas, en medio he tenido dos hijas, cargos de mucha responsabilidad directiva, he creado otros tipos de proyectos de radio y televisión... Ahora estoy con otro libro de poemas. Rompe con la trilogía anterior de Humano, Siempre y Materia y te soy sincero, casi no quiero hablar de ello. Universo, es de momento el título pensado, que quiere ir un poco más allá de las inquietudes que nos mueven en este siglo XXI.

Portada del libro Humano, editado por Hiperión. CEDIDA

Tiene asimismo una novela, Leif Garrett en el dormitorio de mi hermana, y varios ensayos, Al encerado y Cosas que ya no, Los niños de los chiripitifláuticos... Es como si la nostalgia habitara su mundo literario. Ser un niño de los 60, un boomer, ¿marca mucho?Yo sigo prefiriendo el término baby boom que lo de boomer. Y sí, utilizo lo que es la memoria y el paso del tiempo, sale muchísimo en mi poesía. Parto de la propia experiencia para trascender y convertirlo en materia poética. En la narrativa, he hecho estudios sicológicos sobre la generación del baby boom, los que estamos en la edad madura, lo que nos tocó vivir, no para quedarme en la simple añoranza, sino porque creo que la mejor manera de conocerse a uno mismo es conocer el pasado, por eso soy un apasionado de la historia del siglo XX y de la transición. Me interesa tanto que estoy trabajando en un nuevo libro sobre el baby boom y la relación con nuestros hijos, cómo las nuevas tecnologías han cambiado el mundo de la cultura, el ocio, el entretenimiento, las relaciones padre e hijos, los medios de comunicación… En 50 años, España ha cambiado sociológicamente más que en siglos.



No hay nada que me dé más tranquilidad que leer, y si es poesía, es un paso más hacia la serenidad

Trabaja en una corporación como RTVE, que una imagina llena de despachos, reuniones, estrés, decisiones trascendentales... ¿Es la poesía un antídoto contra ese ruido?Sin duda, es un antídoto. La poesía salva, no hay nada que más me guste que leer, nada que me dé más tranquilidad que leer. Pero leer poesía es un paso más. Da serenidad y es enormemente emotivo. Me parece apasionante la capacidad que tiene para alterar las emociones, e introducirnos en el inquietante mundo de las sensaciones. Desde ese punto de vista, salva. El mundo de un directivo es muy estresante, aunque yo disfruto mucho con mi trabajo. En el momento actual, siempre desde mis cargos directivos, he tratado de dirigirme hacia lo cultural, he pretendido llevar mis direcciones desde un punto de vista cultural.

Esta novela fue publicada por Elguero hace una veintena de años. CEDIDA

Aclare un poco más su puesto, para los profanos en organigramas complicados.Mi obligación es, por así decirlo, tener muy buenas relaciones con el periodismo y con las instituciones culturales del país. Intentar que RTVE participe en todos aquellos acontecimientos culturales de interés nacional, aumentar todo lo que sea de interés cultural, por ejemplo, las grandes ferias del libro de fuera, el congreso de las academias de la lengua, que tuvo lugar en Cádiz. Estamos también en cuestiones. de arte. También en Fitur, en el año Nebrija, en los de Sorolla y Picasso con especiales y documentales. Este año tenemos el año de Chillida y el de José Estellés. Y en 2023 creamos en TVE Un país para leerlo y Culturas 2.

Me gustan desde Luis García Montero hasta Ángel Valente, Gamoneda, Ida Vitale, Gonzalo Rojas... y hasta los más jóvenes, como Mario Obrero

¿Cree que los medios en general miman la cultura, y en particular, la literatura? ¿Necesitamos más La estación azul?Por desgracia no todos se ocupan como deberían. Muchas veces se piensa que lo tienen que hacer los medios públicos, y sí, pero los privados son una concesión de lo público, que a veces se les olvida. En radio y televisión hay muchos programas, Libros de arena, El ojo crítico, Documentos, Jardines en el bolsillo, La estación azul de los niños... En la tele La matemática del espejo, La aventura del saber... Ahora en la radio hemos abierto una vía nueva a través de play audio, se han creado muchos podcasts culturales.

¿A qué poetas lee un poeta?Me interesa la poesía, independientemente de su estética, si es buena. Me gusta tanto Luis García Montero como Ángel Valente o Gamoneda. Soy un verdadero amante de la poesía hispanoamericana, que nos sigue enseñando muchísimo. En castellano es de una riqueza impresionante. Me gusta, son tantos, he entrevistado la suerte por Gonzalo Rojas, Ida Vitale, José Emilio Pacheco, Álvaro Mutis. Hay un poeta español, Claudio Rodríguez, me sedujo mucho. La poesía joven española es riquísima. Podría decir tantos nombres… Por ejemplo, el joven Mario Obrero ha estado presentado Un país para leerlo

Cosas que ya no es un ensayo de Elguero. CEDIDA

¿Por qué no se lee más poesía? ¿Es la oveja negra de los géneros literarios?La verdad es que yo creo que quizás hay que hacer llegar a los estudiantes una cercanía con la que se identifiquen. Es compatible estudiar a los clásicos y estudiar a las grandes generaciones de poetas, la generación del 50, del 27 e ir mostrando lo que escribe la gente de veintitantos años, que hay mucho y muy bueno, en todas las lenguas del estado. Hay muy buena poesía, yo trato de leerla en gallego y de estar al día en otras lenguas.

El mundo necesita pensadores y ninguna máquina los va a poder sustituir