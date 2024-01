Sumar se niega a que el PSOE aparte a Díaz y renegocie con Podemos la nueva ayuda para parados: "Son competencias de Trabajo"

Sumar cierra filas para evitar que el PSOE les aparte y asuma la tarea de negociar con Podemos la nueva reforma de la ayuda para desempleados que han agotado su prestación, que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz va a intentar pactar con patronal y sindicatos tras haberla derribado los morados la semana pasada en el Congreso. Después de que el PSOE haya amagado con tomar el control de estas negociaciones para evitar un nuevo descalabro, este lunes Sumar ha dejado claro que las "competencias" de Trabajo las negocia únicamente Trabajo. Esto es, Díaz.

Así lo planteó el portavoz de la coalición y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, preguntado a raíz de la información de El Mundo sobre el intento del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, de hacerse con las riendas de la negociación con Podemos, con cuya líder, Ione Belarra, mantiene una comunicación fluida. "La acción del Gobierno la coordinan las vicepresidentas, y las competencias de los ministerios son de los ministerios, y ellos son los que dirigen las negociaciones sobre las materias que les competen", espetó Urtasun, que dejó claro en varias ocasiones que la ayuda para parados mayores de 52 años que hayan agotado su prestación por desempleo incumbe exclusivamente a Trabajo.

"Es evidente que tenemos un parlamento muy fragmentado y hace falta mucha negociación, el PSOE y Sumar tenemos que jugar nuestro papel coordinadamente", pero siempre sin invadir las áreas del socio de Gobierno, deslizó el portavoz. Urtasun no quiso criticar abiertamente a Bolaños, pero sí lo hizo veladamente, ya que se mostró muy descontento con la negociación que capitaneó el ministro de la Presidencia con Junts la semana pasada para sacar adelante decretos como el de medidas contra la crisis económicas, unas conversaciones que terminaron con el Ejecutivo acordando la cesión de algunas competencias sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña.

"Lo que vivimos el miércoles pasado no se puede volver a repetir", afirmó en este sentido Urtasun, que aseguró que Sumar no comparte "ni el fondo ni la forma" de lo pactado por el PSOE con los independentistas catalanes de derechas. "Estamos dispuestos a discutir las competencias en materia migratoria, y puede ser positiva alguna descentralización, pero este tipo de acuerdos no deben producirse cuando quieren alentarse discursos xenófobos", denunció el portavoz, que además lanzó un dardo a Bolaños asegurando que "no parece lógico que este tipo de cosas se discutan en el último minuto".

Ante la posibilidad de que sea Bolaños y no Díaz quien tome las riendas de la negociación con ellos para sacar adelante en el segundo intento la reforma de la ayuda para parados, Podemos no quiso pronunciarse. "Nosotros respetamos a nuestros interlocutores y no tenemos problema ninguno en hablar y negociar con cualquier ministro del Gobierno, tendremos una interlocución con cualquiera que Pedro Sánchez decida, que para eso es quien manda en este Ejecutivo", sostuvo la coportavoz morada, María Teresa Pérez.

La relación entre Belarra y Bolaños es fluida desde la pasada legislatura, puesto que fue el ministro de Presidencia el encargado de negociar internamente buena parte de los acuerdos que se alcanzaron entre el PSOE y Unidas Podemos en el seno del anterior Gobierno. Por el contrario, todos los puentes entre los morados y Sumar están completamente rotos.