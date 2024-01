Así es Napoli, el soltero VIP que ha regresado a 'La isla de las tentaciones': "Quiero enseñar también mi lado cariñoso y sensible"

Los dos primeros episodios de La isla de las tentaciones 7 han sido toda una sorpresa para los espectadores que, a cada minuto, descubrían algo nuevo que les hacía quedarse boquiabiertos.

Así, tras el abandono de Rober Aranda y Alba Casillas, prima de Iker Casillas, ante las inseguridades de él y la falta de preparación para participar en el formato, Sandra Barneda daba la bienvenida a dos nuevos solteros.

Su relación con Naomi Asensi

Valeria Ardila y Manuel Napoli, ambos conocidos por su participación en anteriores ediciones del formato, sorprendieron a los concursantes. Así, Manuel Napoli, quien logró embaucar a Naomi Asensi en la sexta edición de La isla de las tentaciones, llegó a la ceremonia de escoger las citas con una promesa.

"He venido aquí porque me gustaría enseñar también mi lado cariñoso y sensible, a ver si alguna quiere conocer esta parte de mí", aseguró el italiano que, además, destacó que ya conocía, incluso, "las duchas" de las habitaciones de las participantes, pues allí mantuvo un encuentro sexual con Naomi.

Asimismo, el soltero VIP señaló quién era su participante favorita, Ana, pareja de Borja quien, a su vez, logró entrar por los ojos a Valeria. De esta manera, en la primera noche que Napoli pasó en Villa Montaña, ya logró una conversación profunda con Ana.