El hijo de Priscilla Presley, a punto de morir por una sobredosis de fentanilo

Navarone Garibladi, hijo de Priscilla Presley y de su segundo marido, el productor Marco Garibaldi, ha desvelado su terrible lucha contra las drogas y que comenzó a consumir cuando tenía 17 años.

Navarone, de 36 años, ha concedido una entrevista al periódico británico The Sun, en la que ha contado que probó la heroína siendo un adolescente.

A los 29 se volvió adicto al fentanilo, aunque él no era consciente. Según explicó en la entrevista, "a la heroína comenzaron a añadirle en EE UU ese potente analgésico. Así no me di cuenta de que estaba consumiendo y de repente, estaba enganchado. Fue algo aterrador".

El hijo de la que fuera mujer del rey del rock, Elvis Presley, desvela que necesitaba consumir cada 45 minutos y que al mes se gastaba 3.000 euros en esta sustancia.

El joven da gracias a su madre por el apoyo recibido para poder salir de este pozo. "Ella me ayudó a hacerlo todo. Estuve en su casa un tiempo hasta que me recuperé".

Priscilla Presley perdió a la hija que tuvo con Elvis, Lisa, hace ahora un año, uno de sus momentos más duros.