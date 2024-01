Sesenta entidades locales de 15 comunidades recibirán 1,9 millones en subvenciones para el control de colonias de gatos

Sesenta entidades locales de 15 comunidades dispondrán de más de 1,9 millones de euros de subvención para desarrollar proyectos tendentes al control poblacional de colonias felinas, a la disminución de los riesgos de extensión de enfermedades y a la mejora de sus condiciones de vida y alimentación.

A la convocatoria habían concurrido 594 entes locales de toda España, según la resolución del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por la que se conceden las subvenciones, que fueron convocadas a principios de 2023 y que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La convocatoria de la subvención admitía cuatro líneas de proyectos o planes susceptibles de recibir ayudas del Gobierno destinadas a mejorar e impulsar el control poblacional de colonias felinas.

Así, podía promoverse la realización de cirugías de esterilización que disminuyan la extensión y proliferación de colonias felinas; acciones profilácticas, como la desparasitación o vacunación de individuos para disminuir los riesgos de extensión de enfermedades; proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida y alimentación de las colonias felinas; y actuaciones de formación del personal municipal o a la concienciación de la población en el respeto a estos animales.

Las ayudas se conceden desde el criterio de la "gestión ética de las colonias felinas" con el objetivo de solucionar "tres grandes problemas" a los que se enfrentan los municipios", según se recogía en la convocatoria de la subvención.

Evitar los conflictos vecinales

Se apuesta por la salud y el bienestar de los gatos ferales/comunitarios; evitar "los conflictos vecinales por los ruidos y molestias de gatos no esterilizados, los marcajes, y las invasiones de sus propiedades por estos individuos buscando refugio, arenero, comida y/o molestando a sus animales de compañía"; y acabar con los "problemas de insalubridad pública, por la mala praxis en la alimentación y cuidado de los gatos o la nula gestión al respecto".

En el conjunto de España, Castilla-La Mancha ha sido la comunidad autónoma que más recursos ha logrado en la convocatoria, con 345.356,60 euros para cinco ayuntamientos y una diputación.

Por volumen de subvenciones le siguen la Comunidad Valenciana, con 285.486,94 euros y once ayuntamientos; la Región de Murcia (242.404,01 euros y cuatro ayuntamientos); Canarias (239.714,80 euros para tres ayuntamientos y un cabildo); y Cataluña (180.766,02 euros y diez ayuntamientos).

Después están Andalucía, con 159.479,50 euros para siete ayuntamientos; Extremadura (157.701,60 euros y cuatro ayuntamientos); Aragón (89.463,44 euros y cuatro ayuntamientos); Asturias (48.721,50 euros y dos ayuntamientos); Castilla y León (36.792,84 euros y dos ayuntamientos); Madrid (36.493,00 euros y un ayuntamiento); País Vasco (33.439,82 euros y dos ayuntamientos); Galicia (25.347,80 euros y dos concellos); Islas Baleares (25.191,68 euros y un ayuntamiento); y Navarra (12.110,45 euros y un ayuntamiento).

Los ayuntamientos de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), Murcia y Albacete han obtenido la máxima subvención, 97.500 euros.

Solo seis proyectos con cofinanciación

De los 60 proyectos subvencionados, solo seis tienen cofinanciación de las entidades locales. Se trata de la Diputación de Cuenca (95.900 euros); el Cabildo de Gran Canaria (92.900); y los ayuntamientos de Caravaca de la Cruz , en Murcia (58.146); Basauri, en Vizcaya (26.219); Llucmajor, en Mallorca (25.191) y Les Franqueses del Vallés, en Barcelona (9.893 euros).

Otros 289 entes locales, la mayoría de ellos ayuntamientos, han visto desestimadas sus solicitudes por no alcanzar la puntuación suficiente; 39 han sido excluidos por no cumplir alguna de las bases de la convocatoria; y 203 casos se han entendido como solicitudes desistidas por no haber presentado o haberlo hecho fuera de plazo la documentación requerida.