Ayuso pide en Galicia hacer frente al nacionalismo: "Vamos a arrasar porque la mayoría de españoles quieren ser libres"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su apoyo al actual presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, de cara a las elecciones al Parlamento de Galicia, y ha pedido hacer un frente con el que "arrasar en las urnas" al nacionalismo.

Ayuso ha intervenido en el acto "Construir España desde las Comunidades Autónomas", celebrado por los 'populares' en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña para arropar al líder gallego, haciendo hincapié en la importancia que supone a nivel nacional: "Estas elecciones no van solo de Galicia, van de España".

La presidenta regional ha asegurado que la oposición pretende "imponer el nacionalismo" como se ha visto en "otras comunidades autónomas", fabricando "naciones dentro de España para después expulsar a todo aquel discrepante y que los más autoritarios se hagan con las instituciones utilizando la lengua de todos".

Por ello, ha defendido que "en esa balanza nacionalista no puede haber uno más, no puede entrar también Galicia porque si no, ese peso contra el sentido común y contra España sería insoportable".

Además, ha afirmado que "utilizan a Galicia porque saben" que es la tierra de Alberto Núñez Feijóo y que después de las elecciones se verá lo "poquito que les importa ninguna costa y los pescadores". También pide unidad recordando la importancia de no dividir el voto ya que "por 11.000 votos no hemos podido hacer gobierno".

La líder de la Comunidad de Madrid se ha referido a las elecciones del 18 de febrero asegurando que los 'populares' van a "arrasar por varios motivos", entre los que destaca que "la inmensa mayoría de los españoles no quiere vivir así" y que "quieren ser libres y ver a sus hijos crecer en su tierra".

La regidora madrileña también ha llamado a una fraternidad entre Galicia y Madrid: "Yo quiero que Galicia y Madrid crezcamos juntas porque somos hermanos, porque somos una misma nación y no podemos permitir que esas personas se hagan con todo".

Evitar los "errores" de Argentina

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha avisado de que España puede tener el mismo destino que Argentina, una "tierra próspera y de oportunidades" a la que emigraron muchos españoles y gallegos, pero que se arruinó "por culpa de la decadencia de unos cuantos vividores y de personas que están haciendo exactamente lo mismo en España".

"Lo hicieron arremetiendo contra la empresa, contra los autónomos, contra la seguridad jurídica, a través de la impunidad, a través del autoritarismo, a través de lo público, para destrozar lo público desde dentro", ha precisado.

Ayuso ha aludido a un paralelismo con Argentina en el que "España va directamente calcando los mismos errores, creando un clientelismo insoportable, de manera que todos los ciudadanos tienen que vivir para la política, para la justicia, para la Administración y tienes que ser buen ciudadano, según ellos te dictan, y soportando trabas burocráticas y soportando todo tipo de normativas".

"Lo vemos durante estas semanas con todos estos anuncios a través del 'Yolandismo' y a través de tantos socios suyos, como con el dinero de los demás, esta gente que digo que es auténtica vividora de lo público para destrozar lo público desde adentro", ha declarado.