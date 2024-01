Del separatismo a la xenofobia

Según la última encuesta del ICPS, solo el 5% de los catalanes cree posible la independencia. Aunque la cifra de personas que desearían la secesión es cinco veces mayor, el primer dato ya nos da una idea de hasta qué punto el clima sociopolítico ha cambiado desde los años álgidos del procés. Y esto también explica por qué los partidos independentistas, sin dejar de exigir el referéndum, se han refugiado desde entonces en el discurso identitario. Primero lo hizo ERC con la lengua, la defensa a ultranza de la inmersión, como si el futuro del catalán estuviera en peligro y su supervivencia amenazada por el bilingüismo. Es una política hispanófoba que pretende extranjerizar al castellano, negando su condición de lengua de los catalanes.

Y ahora Junts va un paso más allá con un discurso duro sobre inmigración gracias a la cesión que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo el miércoles pasado, en el último momento, para salvar los decretos leyes. "Nos jugamos la nación", exclamó este sábado Jordi Turull, secretario general, en el cónclave del partido, subrayando que, lejos de acomplejarse ante las acusaciones de xenofobia, van a hacer de esta cuestión un caballo de batalla de cara a las autonómicas catalanas. Días antes desde su formación se exigió que la Generalitat pudiera expulsar inmigrantes reincidentes y desarrollar una política integral en esta materia.

Transferir inmigración a las autonomías es un disparate, pues supondría fragmentar el territorio nacional en lo que se refiere a la libre circulación de personas. Por ejemplo, alguien podría no tener permiso de residencia para estar en Cataluña, pero sí en el resto de España, y viceversa. Aunque es una competencia exclusiva del Estado, según la Constitución, el artículo 150.2 permite a su vez ese traspaso, porque los constituyentes jamás llegaron a pensar que la subasta con los partidos nacionalistas llegaría tan lejos y que habría un Gobierno dispuesto a pagar cualquier precio.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ya ha anunciado una ley orgánica en virtud de ese artículo. Así pues, no hay ninguna razón para dudar de que lo peor, lo que anunció con tanta satisfacción la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, vaya a ser cierto. Sucederá como con la amnistía, primero se negará que pueda pasar, pero rápidamente se asumirá como inevitable y deseable. Lo más triste es que trocear inmigración no tiene nada de progresista, pues contribuye a crear fronteras interiores. No es que España vaya a desaparecer, las secesiones en el seno de la UE son en la práctica imposibles, pero el objetivo de los soberanistas (ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG) es llevar al Estado, a lo común, al desguace. La xenofobia también alimenta el egoísmo territorial.