Vox cree que ceder la inmigración es reconocer "de facto" la independencia de Cataluña

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Pepa Millán, consideró este sábado que la cesión de competencias a la Generalitat de Cataluña en materia de inmigración es tanto como entregar al Ejecutivo autonómico el control de las fronteras, lo que significa el "reconocimiento de facto de la independencia de Cataluña".

En una entrevista concedida al programa Parlamento de TVE y recogida por Servimedia, Millán aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez es "el más débil de la democracia" y adelantó que tendrá que "luchar" por su supervivencia cada siete días, para lo que deberá "sucumbir a las imposiciones de sus socios separatistas".

Para la formación dirigida por Santiago Abascal es evidente que este Gobierno "no pensaba en un proyecto duradero y bueno, sino sólo en atravesar la puerta de La Moncloa" y para ello va a "hacer rehenes a los españoles" de las exigencias de sus socios separatistas.

Millán recordó la votación ‘in extremis’ de los decretos del Gobierno esta semana en el Congreso, llegando a insinuar que el fallo técnico que se registró durante el período de votación pudo ser intencionado porque "estos fallos siempre juegan a favor del Gobierno, que tuvo más tiempo para negociar con Junts".

Los de Vox dicen estar “muy preocupados” por la influencia de Junts en el Ejecutivo y por su crecimiento en intención de voto en Cataluña. Además, Millán no descarta que el PP acabe apoyando el decreto sobre el subsidio de paro que no salió adelante en el último pleno porque los ‘populares "amagaron con negociar con Junts y no se sumaron a nuestra propuesta de disolver" a los partidos separatistas.

La portavoz de Vox rechazó que existan discrepancias internas sobre el liderazgo de Abascal y restó importancia al abandono de su escaño por Carla Toscano, cercana a Javier Ortega Smith, la figura más crítica, insistiendo en que la diputada no ha abandonado el partido como hicieron Macarena Olona o Iván Espinosa de los Monteros.

Sobre el adelanto de la Asamblea General del partido, dijo que es una decisión normal en un año con importantes citas electorales y desacreditó a quienes dicen que Abascal quiere apuntalar su liderazgo antes de que comience el ciclo electoral por si unos eventuales malos resultados lo pudieran poner en entredicho. "La adelantamos para estar centrados en los importante", concluyó.

Por otra parte, Pepa Millán no quiso desvelar el sentido del voto de Vox en la reforma del artículo 49 de la Constitución que pretende sustituir el término "disminuido" por personas con discapacidad con el argumento de que se realizará con el trámite de lectura única y, sobre todo, porque establece una atención particular a las mujeres y a los menores con discapacidad con la que Vox no está de acuerdo porque es discriminatoria para los hombres con discapacidad. En cualquier caso, reconoció que en ese cambio de nomenclatura, todos los grupos están de acuerdo.