Las dos palabras que Carlos III escuchó mientras conducía y por las que supo que su madre había muerto

Un nuevo libro recién publicado en Reino Unido sobre el inicio del reinado de Carlos III revela algunos detalles de cómo se produjo la transición entre la monarca más longeva de la historia del país, Isabel II, y su hijo primogénito.

En la obra, titulada Charles III: New King. New Court. The Inside Story, del autor Robert Hardman, se explica, entre otras cosas, cómo se enteró el actual rey de que su madre había muerto y él accedía al trono, a sus 73 años de edad.

Tal y como recoge el Mirror, la anciana reina estaba en su lecho de muerte en el castillo de Balmoral, y el entonces príncipe Carlos decidió salir a dar un paseo para despejarse, en concreto a recoger setas, una de sus mayores aficiones, dejando a su hermana Ana junto a la reina.

Estaba regresando al castillo cuando descubrió que era el nuevo monarca. En el libro se explica que Carlos se dio cuenta de que se había producido el desenlace cuando el secretario privado de la reina se dirigió a él como "Su Majestad" por primera vez.

Dice así el libro: "Uno de los miembros del grupo sintió que su teléfono vibraba, reconoció el número, contestó y le entregó el teléfono a sir Clive Alderton, el principal secretario privado de Charles".

"Tuvo que pedirle a su jefe que parara el coche y se detuviera. Sir Edward Young (secretario privado de la reina Isabel) estaba ahora al otro lado del teléfono. El nuevo monarca sabía exactamente lo que vendría después", prosigue el pasaje.

"Acababa de girar por la B976 hacia el camino trasero de la finca cuando, a la edad de 73 años, lo llamaron 'Su Majestad' por primera vez. No se necesitaban más explicaciones", dice el libro.