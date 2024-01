Tu horóscopo diario: sábado 13 de enero de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 13 de enero de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Debido a la influencia de Marte, hoy comienza para ti un fin de semana muy activo y dinámico, en el que querrás ocuparte de un montón de asuntos, ya sean domésticos o de trabajo, y tomar múltiples iniciativas, todo menos descansar y relajarte. Pero las influencias astrales son armónicas y vas a tener un día fructífero.

Tauro

Debes estar preparado porque hoy vas a tener un día totalmente distinto a como te esperabas o deseabas. Sin embargo, esto no debe preocuparte demasiado porque en estos momentos las influencias astrales son armónicas y el que las cosas no salgan como querías no implica que al final no te alegres por los cambios.

Géminis

Un tránsito favorable de la Luna te traerá suerte en las relaciones afectivas y familiares a lo largo del fin de semana, al mismo tiempo, dada tu gran habilidad, conseguirás fácilmente que los demás actúen del modo que tú deseas. Será un día favorable para las relaciones de amistad y amor, y también tendrás paz interior.

Cáncer

La influencia armoniosa de Marte, que se hallará dominante estos días, te ha proporcionado una mayor energía y una actitud más audaz ante la vida, pero el peligro está en que de una forma inconsciente utilices esta energía contra ti mismo en vez de servirte de ella para conseguir aquello que deseas. Debes tener cuidado.

Leo

Hoy se iniciará un fin de semana muy afortunado para ti, aunque en un principio no comenzará muy bien porque tú tendrás la sensación de que todo el mundo quiere ir en contra de tus deseos o tus iniciativas, pero pronto se aclarará todo y al final el día terminará mucho mejor de como se inició. Gran alegría inesperada.

Virgo

A pesar de tu carácter pesimista y desconfiado, sin embargo, hoy vas a tener una sorpresa relacionada con la amistad que te va a dar una gran alegría, como si de repente descubrieras que tienes bastante más afecto y más protección de lo que imaginabas, aunque no siempre lo veas o esto no impida que a veces te sientas solo.

Libra

Se abre para ti un fin de semana con buenas noticias y nuevos proyectos relacionados con el trabajo, las finanzas y otro tipo de asuntos materiales, ya sea por tu propia iniciativa o porque te vendrá desde fuera gracias a la ayuda y los consejos de tus seres queridos. Lo importante es que este será un día de ilusión y esperanza.

Escorpio

Hoy tendrás que elegir entre una actividad que te producirá mucha alegría y placer, u otra actividad que le producirá una gran alegría a otra persona, pero si eliges lo segundo luego vas a tener beneficios aún mayores porque llevándole la suerte a otros, luego esa misma suerte va a volver a ti con una intensidad mucho mayor.

Sagitario

Este año te va a traer una nueva vida y el final de relaciones o situaciones que hasta ahora habían sido una carga para ti, y vas a comenzar a verlo o a intuirlo este mismo fin de semana. Es el momento de que al fin puedas hacer las cosas tal como tú las deseas y alejarte de todo aquello que hasta ahora te estaba condicionando.

Capricornio

Este nuevo año viene para ti con importantes éxitos y realizaciones, especialmente en el terreno laboral y financiero, aunque también te va a ayudar a que muchas personas se den cuenta de tu verdadero potencial y tu valía. Hoy se va a iniciar un fin de semana en el que cada vez serás más consciente de esa evolución positiva.

Acuario

Hoy la Luna va a transitar por tu signo y su influencia te impulsará con más fuerza a que saques al exterior tu lado emocional y te dejes dominar algo más por los impulsos y pasiones. Además, tendrás vivencias o acontecimientos destacados en relación con la familia y la vida íntima, aunque, por fortuna, estos serán para bien.

Piscis

Hoy o este fin de semana vas a tener una sorpresa muy positiva en relación con asuntos financieros o materiales en general, tal vez una ayuda inesperada, del mismo modo que tú siempre estás ayudando a los demás o preocupándote por ellos. Podría llegarte un dinero que no esperas o quizás te paguen una deuda del pasado.