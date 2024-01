Rumores de compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce este verano

A pesar de los chistes incómodos en los Globos de Oro que le tuvieron como blanco de las burlas —aunque no gustaron demasiado en general—, lo cierto es que la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce no puede ir mejor en estos momentos, cada vez más afianzados y dándose muestras de cariño constantes. De ahí que hayan aparecido los rumores de un posible compromiso...

Y una fuente cercana a la pareja los ha confirmado en declaraciones al portal de noticias Page Six. Según ha explicado un confidente de la artista de Shake it off, Look what you made me do o Exile, la cantautora y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, ambos de 34 años, están planeando comprometerse este mismo verano, coincidiendo precisamente con su primer aniversario.

"Se comprometerán en su primer aniversario, en julio", ha declarado la fuente, añadiendo que si bien ha habido habladurías desde hace unos meses sobre que era posible que la estrella de la NFL hincara la rodilla durante estas pasadas vacaciones navideñas, finalmente se ha abstenido de hacerle la pregunta a Swift porque ninguno de los dos quiere "que parezca una locura hecha con prisas".

De hecho, esa es la misma razón que esgrimen, según dicho informante, para que no haya anillo tampoco en una fecha tan señalada como es el próximo Día de San Valentín, en febrero. "Taylor y Travis lo han discutido y tienen un plan", ha sentenciado.

Y es que aunque la primera aparición pública de la pareja fue el pasado septiembre, cuando la milmillonaria artista fue a verlo jugar un partido en el Arrowhead Stadium, animando por supuesto a los Chiefs, Taylor confesó poco después, cuando fue elegida Persona del Año por la revista Time que llevaban saliendo desde unos meses antes.

Concretamente, poco después de que Kelce hablase sobre ella en el podcast que tiene con su hermano y de cómo intentó hacerle llegar de manera infructuosa su número de teléfono. "Empezamos a salir justo después, por lo que pasamos una cantidad importante de tiempo juntos en el que nadie lo sabía, por lo cual estoy agradecida, porque pudimos conocernos mejor el uno al otro", confesó.

Además, según el citado medio informó en diciembre a través de otra fuente, Kelce ya le ha pedido permiso a los padres de Taylor para casarse con ella. "Le pidió su bendición a Scott [Swift, padre de la cantante] y este se la dio de todo corazón. Desde entonces, Travis ha estado hablando con amigos sobre un anillo", dijo el informante.