Dua Lipa está saliendo con el actor británico Callum Turner

Apenas ha pasado un mes desde que fue inmediatamente noticia que había cortado con el director de cine francés Romain Gavras tras ocho meses de relación porque, según las informaciones, quería centrarse en su carrera profesional. Y, sin embargo, gracias a unas imágenes que acaban de salir a la luz, se ha sabido que Dua Lipa está saliendo con Callum Turner.

Este pasado miércoles tuvo lugar la premiere de una de las miniseries más esperadas de la temporada, Los amos del aire [Masters of the Air], la nueva incursión de los productores Steven Spielberg y Tom Hanks en la Segunda Guerra Mundial tras Band of Brothers y The Pacific. Y Turner es uno de los protagonistas, por lo que no solo asistió al evento sino a una fiesta posterior.

Fue precisamente en dicha celebración en Los Ángeles donde la cantante de Houdini, de 28 años, y el actor británico de 33 fueron vistos bailando muy acaramelados y, según un vídeo obtenido por el portal de noticias TMZ, besándose. Esto desató toda una oleada de rumores que han sido confirmados por una fuente.

"Es algo reciente, pero están locos el uno con el otro", ha asegurado el informante para Page Six, que sin embargo entiende que aunque sean los primeros compases de la relación, es algo suficientemente serio como para que ella acuda a una de sus grandes noches.

"Si ella estuvo en la premiere fue para apoyarlo", ha añadido la fuente, explicitando que Dua Lipa no tiene ninguna otra conexión con la miniserie de AppleTV+. No se tiene constancia, eso sí, de que la artista fuera al anterior estreno de una producción en la que también sale Turner, The Boys in the Boat, la nueva cinta de George Clooney como director.

Callum Turner, además, ya sabe lo que es salir con una estrella, pues una de sus anteriores parejas fue la actriz nominada al Oscar y al Globo de Oro Vanessa Kirby, a quien el gran público conoce por Napoleón, Fragmentos de una mujer, la saga Misión Imposible y su interpretación de la princesa Margarita en la serie The Crown. Rompieron en 2020.