Junts se desmarca de la estrategia de ERC y presume de sus logros ante el PSOE

La votación de ayer miércoles de los tres decretos que presentaba el Gobierno en el Congreso ha vuelto a avivar las diferencias estratégicas de los dos principales partidos independentistas catalanes en Madrid. Junts Per Catalunya ha querido poner de manifiesto que sus “maneras de negociar”, en palabras de la presidente de la formación, Laura Borràs, son “más efectivas”. Por su parte, Esquerra Republicana defiende los acuerdos logrados en los últimos meses en su negociación con el Gobierno.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, se ha desmarcado de la estrategia de ERC después de que ambos partidos facilitasen ayer la aprobación de dos decretos que presentaba el Gobierno. La presidenta de Junts ha remarcado en una entrevista en TV3 que “Junts no es aliado del PSOE, Junts es aliado de Cataluña”, y ha advertido, en alusión directa a ERC, que “no pueden dar por descontados nuestros votos y tendrán que ganarlos”.

Borràs ha querido dejar claro que “las maneras de negociar son diferentes y los resultados también”, y acto seguido ha reivindicado lo que ha calificado como el "método de trabajo" de Junts. Ante la tensión generada ayer miércoles hasta el último instante antes de la votación, ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no tendrá una legislatura plácida".

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, cabeza visible de los acuerdos de ayer, ha indicado en una entrevista en la emisora de radio Rac1, que "se ha pasado una pelota de gol a la Generalitat de Catalunya y nosotros esperamos que la Generalitat de Catalunya marque ese gol".

Nogueras ha asegurado que existe un acuerdo "escrito y firmado" con el PSOE, y ha remarcado que se ha podido llegar a ese pacto "porque no tenemos las manos atadas como otras" formaciones. Al mismo tiempo, ha insistido en que "nuestro país está preparado para asumir un tema en el que el Gobierno español no ha estado a la altura", reprochándole que no han sabido dar respuesta a los problemas migratorios que afectan a Cataluña.

Las críticas de Nogueras en este sentido se han extendido a otras formaciones catalanas señalando que "toca que se empiecen a defender los intereses de Catalunya y se empiecen a aparcar un poco los intereses de partido". La portavoz de junts ha recordado que en el Debate de Política General, DPG, celebrado el pasado septiembre, el Parlament de Catalunya marcó como una prioridad las competencias de inmigración.

Defensa de ERC

Ante estas críticas, desde Esquerra Republicana, se ha defendido su estrategia negociadora con el gobierno en contraposición con la de Junts. Este jueves, la número dos de los republicanos en el Congreso, Teresa Jordà, en una entrevista en TV3, ha reivindicado la larga trayectoria negociadora y los logros conseguidos indicando que su formación "no está en P1 de negociar con el PSOE", en referencia a que Junts se ha sumado a esta estrategia hace poco.

No obstante, Jordà ha admitido que "seguro que se podría haber negociado más, pero nosotros estamos muy orgullosos de lo acordado". Además, ha calificado los acuerdos de Junts con el PSOE de este miércoles de "enunciados", y ha advertido de que "hay mucha letra pequeña".

La diputada de Esquerra en Madrid ha reprochado a Junts su estrategia de "titulares", en referencia a sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña por el 'procés' y no vuelvan. Jordà ha insistido en que es "hablar por hablar" remarcando que "lo importante son los hechos, no los titulares". También ha apuntado que "algunas de las cosas" de las acordadas ya habían sido habladas por los republicanos con el Gobierno.

Jordà ha reivindicado que Esquerra ha negociado "hechos" como el traspaso del ingreso mínimo vital, que cada comunidad autónoma podrá gestionarlo si lo pide, y la vigencia de las bonificaciones y gratuidad del transporte público, entre otros asuntos.

Por su parte, la consellera de presidencia Laura Vilagrà ha manifestado que "exigimos saber qué se ha pactado, porque con quien deberá pactar la letra pequeña es con quien gobierna en Cataluña", es decir, Esquerra Republicana. Seguidamente, Vilagrà ha negado que el pacto represente “ningún traspaso” de competencias a la Generalitat, calificando el acuerdo de "compromiso difuso y sin ninguna concreción".

Según fuentes de la Generalitat, ha sido la consellera Vilagrà quien ha tomado la iniciativa y ha enviado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, un mensaje en el que pedía saber el contenido exacto del pacto, qué incluye y que no, y la letra pequeña del mismo.

Foco en la inmigración

En el contexto político catalán ha desconcertado un tanto que el foco de la discusión política se haya centrado en la inmigración tras el pacto de ayer entre Junts y PSOE. Este jueves, el secretario general de los postconvergentes, Jordi Turull, ha defendido que la Generalitat debe poder decidir si se expulsa o no a los migrantes multirreincidentes.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha destacado el problema de la multirreincidencia delictiva de algunos extranjeros y ha asegurado que "tenemos que mirar en qué condiciones se les puede echar", ya que "ningún alcalde está satisfecho con que haya personas en su pueblo que hayan reincidido 210 veces". Turull ha insistido en que "la Generalitat debe tener las competencias de cualquier estado, incluidos permisos de residencia, flujos o cuestiones laborales.

A este respecto, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha advertido en un mensaje en la red social X que "abrazar los discursos de la extrema derecha, que criminalizan a las personas migrantes, lejos de resolver las situaciones de pobreza y exclusión, pone en riesgo la cohesión social".

Junqueras no ha citado expresamente a Junts Per Catalunya, pero el mensaje del líder republicano se publica justamente cuando el secretario general de los postconvergentes ha pedido que la Generalitat tenga competencias para expulsar extranjeros.

Finalmente, de manera lateral, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha querido también defender la estrategia negociadora de su partido, y en la inauguración del Barcelona Institute of Science and Technology, en Barcelona, ha destacado la aportación de 150 millones adicionales del Estado a proyectos de investigación científica en Catalunya, acordados en el pacto entre PSOE y ERC para investir a Pedro Sánchez.

En su intervención, Pere Aragonès ha señalado que «este acuerdo de 150 millones de euros con el Gobierno supondrá un salto adelante importantísimo para la cienca en Cataluña» y ha reivindicado que Cataluña "vuelve a tener una capacidad de impulsar la inversión en ciencia muy destacable" gracias a este acuerdo.

Críticas de Illa

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, también ha querido decir la suya en lo que se ha dado en llamar la “resaca del día después” de la votación. El líder de los socialistas catalanes ha criticado la estrategia de negociación de Junts, reprochando que "hay gente que quiere convertir cada votación en un Vietnam". Salvador Illa ha dejado claro que "a mí no me gusta esto, no es mi estilo. Me gusta la política seria y rigurosa".

Por otra parte, el líder del PSC ha asegurado que está a favor del traspaso de competencias en inmigración al Govern, pero, al mismo tiempo, ha expuesto que "tenemos muchas competencias y no las ejercemos adecuadamente". Illa ha realizado estas declaraciones en una entrevista a Rac1, donde ha insistido en que está "encantado" de que Catalunya tenga más competencias.