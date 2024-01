Ayuso rechaza la carrera por el "todo gratis" en los servicios públicos: "El metro hay que pagarlo"

La convalidación de los decretos que contenían el grueso del paquete anticrisis del Gobierno central se materializó este miércoles en el Congreso gracias a un nuevo acuerdo entre el PSOE y Junts. Entre otras cesiones, los independentistas lograron arrancar al Ejecutivo el compromiso de bonificar el 30% del transporte público aunque las autonomías no aporten al menos otro 20%, hasta ahora una condición indispensable para recibir financiación del Estado.

En un primer momento, tras las informaciones facilitadas por el partido de Carles Puigdemont, pareció que este pacto solo operaría en Cataluña, pero este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que la medida se aplicará a todas las autonomías.

Aunque hay muchos detalles por pulir y desarrollar, la medida ya ha sido objeto de valoración por líderes políticos de otras autonomías, como Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid, preguntada por qué opinión le merecían los términos que se conocen de este acuerdo, lo ha identificado con "una carrera" hacia el "todo gratis" que ha rechazado sin ambages. "Se está convirtiendo en un mercadeo. Es algo insensato", ha recalcado la dirigente regional.

"Queremos que todo sea gratis, que nada nos cueste y qué hay de lo mío. En esa carrera, en la que estamos engañando porque el todo gratis no existe, no vamos a estar", ha insistido Díaz Ayuso a su salida del foro Spain Investors Day al ser preguntada por los periodistas. "Es un poquito infantil pretender tener la mejor sanidad, las mejores universidades, lo mejor de lo mejor en cada aspecto... y pretender que a mí no me pidan nada, que esto no me cueste y que yo no aporte", ha seguido reflexionando la presidenta madrileña.

Díaz Ayuso ha incidido en que su compromiso es "seguir gestionando con rigor los servicios públicos". "En algunos casos estos te cuestan y hay que pagarlos. Creo que es un mensaje que entiende cualquiera", ha añadido. Fuentes de la Comunidad de Madrid han precisado después que los descuentos en los abonos mensuales y títulos de 10 viajes que se prorrogaron para 2024, y que alcanzan al 60% de su precio habitual con una financiación a partes iguales de los Gobiernos estatal y regional, siguen vigentes como hasta ahora, por lo que el acuerdo rubricado entre el PSOE y Junts este miércoles no cambia nada.