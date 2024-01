Yolanda Díaz, sobre el voto en contra de Podemos: "Solo me afectan personalmente las cosas de la gente a la que quiero"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado la actitud de Podemos ante la reforma del subsidio por desempleo. La formación que preside Ione Belarra votó este miércoles en contra del real decreto, por lo que el paquete de medidas que había impulsado Díaz no salió adelante tras obtener 176 votos en contra (Podemos, PP, Vox y UPN) frente a los 167 síes del resto de formaciones y las siete abstenciones de Junts.

Tras ello, en declaraciones a los periodistas a su llegada a una reunión informal con sus homólogos europeos en Namur, Bélgica, Díaz, preguntada por si le ha dolido personalmente este golpe, ha respondido que solo le afectan las cosas de la gente "a la que quiere".

"Voy a decir algo que no es muy ortodoxo. Sólo me afectan personalmente las cosas de la gente a la que quiero. Lo único que me preocupa es una razón: me debo a los trabajadores de mi país y ayer PP, Vox y Podemos los han golpeado", ha apuntado la vicepresidenta.

La ministra ha aseverado además que estas formaciones "han recortado" los derechos de las personas en desempleo y "van a tener que rendir cuenta" ante los ciudadanos.

Por otro lado, Díaz ha evitado cuestionar el traspaso de las competencias de migración a Cataluña, que el Gobierno ha pactado con Junts, aunque ha señalado que las decisiones del Ejecutivo "son mancomunadas". "Esta es la negociación que se formalizó en nombre del Gobierno de España y aquí lo dejo", ha concluido.

A pesar de que el decreto no saliera adelante en el Pleno extraordinario del Congreso, la vicepresidenta ha anunciado este jueves la convocatoria "con carácter inmediato" de una reunión con los agentes sociales para seguir negociando esta reforma del subsidio por desempleo, que es clave para el desembolso de los 10.000 millones del cuarto pago de los fondos europeos.