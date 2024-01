Junts no ha necesitado tres ocasiones, como san Pedro, para negar a otro Pedro. A la primera ha ido la vencida. Y, de hecho, le ha vencido.

El presidente no está acostumbrado a perder, y ayer salvó dos de tres, in extremis, como ha logrado muchas otras de sus votaciones. Pero la de ayer no fue una más.

Se dejó muchos pelos en la gatera y se dio de bruces con una realidad: los de Puigdemont no están dispuestos a concederle ninguna amnistía. Aunque él a ellos sí.