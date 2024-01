Violeta Mangriñán da su opinión sobre 'La isla de las tentaciones' y recibe un aluvión de críticas

Violeta Mangriñán va de polémica en polémica, aunque poco parece importarle. La influencer ha sido duramente criticada tras compartir el diagnóstico médico de su hija gala y, tras ello, se atrevió a actualizar el mismo. No obstante, la buena noticia es que parece que su pequeña mejora positivamente.

A esperas de que la que fuera concursante de Supervivientes tenga a su segunda hija, Gia, la creadora de contenido ha sido la protagonista de otra controversia. En esta ocasión, sobre un tema que nada tiene que ver con la crianza de sus hijas, La Isla de las Tentaciones.

La exconcursante de Mujeres y hombres y viceversa, ha publicado un post en sus redes sociales dando su opinión sobre el reality y esta no ha sentado nada bien.

"Llamadme rara, pero no me gusta La isla de las tentaciones. Hacer un show o reírse del sufrimiento ajeno no me parece divertido. Y es que, precisamente en eso, es en lo que se ha convertido la finalidad del formato. Ya lo raro es ver quién sale de ahí siendo infiel, cuando supuestamente la finalidad del programa es la contraria", escribía en el cuerpo del texto.

Asimismo, Violeta asegura que antes lo veía, pero que el concurso ha ido empeorando con el tiempo: "Si necesitas poner a prueba tu relación de esa manera, lo mejor es que la dejes. Vi las dos primeras ediciones y lo pasé fatal, creo que cada vez tiene menos sentido".

Los comentarios al post no han tardado en llegar y han sido de todo menos suaves. "Lo que pasa es que la recuerda a sus cuernos constantes", "que no olvide que Fabio le fue infiel", "manda narices lo que hay que leer", "el bótox le está afectando a muchos niveles", han sido algunas de las críticas que ha recibido.